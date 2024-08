Folge 529: Testballon

Johanna backt Linzertorten, da sie von Leni nicht mehr beliefert wird. Denn die ist immer noch sauer, dass Johanna nicht mit nach Afrika gefahren ist. Doch auch Leni hat Linzertorten gebacken - und will sie nun bei Paula im Löwen verkaufen. Da kommen Toni und Ludwig herein, um eine frühe Mittagspause zu machen. Paula hat das Essen aber noch nicht fertig, da kommt Leni geistesgegenwärtig auf eine Idee.

Später kommen Toni und Ludwig auch noch auf dem Fallerhof vorbei und wundern sich, dass es nun überall Linzer Torte gibt. Johanna fragt nach und erfährt, dass die beiden im Löwen von Lenis Linzertorte gegessen haben. Jetzt, findet sie, ist Leni zu weit gegangen.

Bernhard hat Monique zum Essen eingeladen, er möchte dringend mit ihr sprechen. Denn er hat keine Lust mehr auf Spielchen, er hat sich an Fastnacht neu in sie verliebt! Kann es denn für sie keine zweite Chance mehr geben? Monique hat auch gefühlt, dass da was zwischen ihnen war, aber sie weiß nicht was! Sie braucht noch Zeit, schließlich ist in den letzten Jahren so viel passiert!