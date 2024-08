Schmollwinkel

per Mail teilen

Kati hat Eva auf den Fallerhof gebracht. Ihr Tochter kapselt sich jedoch ab und will mit niemandem reden. Johanna fühlt sich hilflos. Den Seitensprung ihres Mannes hat sie auch noch nicht verdaut. Bernhard ist der einzige, der Zugang zu Eva findet.

Im Krankenhaus: Hans Häusler soll in eine Reha-Klinik überwiesen werden. Er kann sich mit dem Gedanken jedoch gar nicht anfreunden, da er sich hier im Krankenhaus ganz wohl fühlt!

Kati fühlt sich nervlich am Ende. Sie will ihre Tochter unbedingt bis zum Endes des Schuljahres vom Unterricht befreien lassen. Doch der Schuldirektor hat sie versetzt. Zu allem Überfluss erhält sie auch noch Besuch von Daniela Rudolf, die das "Liebesnest" ihres Mannes begutachten will.