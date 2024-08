Zivilcourage

per Mail teilen

Die Milchaktion ist ein voller Erfolg. Jedoch zum Leidwesen von Johanna und Monique, die die Hauptarbeit machen müssen. Bernhard hat sich frustriert in sein Mansardenzimmer zurückgezogen und hadert mit Gott und der Welt. Hermann schreibt lieber wichtige Briefe und Wilhelm flüchtet vor dem Chaos in den Wald.

Am Abend treffen Wilhelm und Franz in der Dorfkneipe aufeinander. Franz versucht am Stammtisch Stimmung gegen Hermanns Bauvorhaben zu machen. Wilhelm durchschaut sein Spiel und lässt ihn auflaufen.

Kati kommt müde und abgekämpft nach Hause. Sie hatte eine Autopanne. Eva verschweigt ihr absichtlich den Besuch von Dr. Rudolf, der ihr am Nachmittag bei den Hausaufgaben geholfen hat.