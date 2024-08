Üble Machenschaften

per Mail teilen

Herr Kubitzky, Feriengast bei den Fallers, wird mitten in der Nacht unsanft von Bernhard geweckt. Er hat einen schlimmen Verdacht. Kubitzky kann diesen jedoch durch ein paar Fotos von sich abwenden.

Franz Faller besucht Herrn Bergström in Schweden. An einem abgelegenen Treffpunkt sprechen die beiden über das Öko-Häuser-Projekt. Bergström durchschaut, dass Franz seinen Bruder Hermann austricksen will. Er lässt sich aber nichts anmerken.

Im Krankenhaus wird ein alter Schulfreund von Kati eingeliefert. Die beiden schwärmen gemeinsam von alten Zeiten, worauf Dr. Rudolf sehr eifersüchtig reagiert. Er fordert eine Aussprache. Beim Essen in ihrem Lieblingsrestaurant will Kati die Beziehung zum großen Erstaunen von Dr. Rudolf beenden.