Folge 539: Kurzschlusshandlung

Serie D 2006

Kurzschlusshandlung

Jenny kommt aus der Schule und fragt nach Bea. Doch die ist unterwegs ins Rathaus, die Kurtaxe für die Feriengäste bezahlen. Jenny ist davon gar nicht begeistert, denn sie möchte bald zu Celines Geburtstag gehen. Und Bea hatte ihr versprochen, vorher ihre rote Bluse zu bügeln. Als sich Johanna anbietet, fürchtet Karl den nächsten Zwist. Er bietet Jenny seinerseits an, die Bluse für sie zu bügeln.

Albert und Sebastian sind in den Plattenladen gegangen, um ihre derzeitige Lieblings-CD zu hören. Normalerweise hätte sie Albert schon gekauft, aber sein gekürztes Taschengeld reicht nicht mehr dafür. Und auch zuhause erwartet ihn nichts Erfreuliches - Monique war mit ihm zum Mittagessen verabredet und er hat sie eine Stunde warten lassen. Sie findet, dass sein Verhalten so nicht geht! Trotzdem liegt Albert Monique mit der CD in den Ohren. Doch die ist genervt. Da überlegt Albert, sich das Geld auszuleihen, aber auch das schminkt ihm seine Mutter ab. Außerdem soll er sich ja unterstehen, seine Oma zu fragen. Auch bei Bernhard beißt er auf Granit. Als Albert später noch einmal in das Musikgeschäft geht, steckt er die CD einfach ein. Prompt wird er dabei erwischt.