Folge 486: Danke für die Blumen

Hermann gibt Frau Heilert ganz großzügig noch eine zweite Chance. Denn eigentlich will er, dass es wieder so wird wie früher: Ein freundliches "Guten Morgen, Herr Bürgermeister" und ein süßes Teilchen zur Begrüßung. Außerdem hat ihm Frau Heilert immer den Rücken freigehalten.

Frau Heilert ist froh, dass sich die Lage im Rathaus wieder entspannt hat. Denn sie hat schon daran gedacht, sich versetzen zu lassen. Ein kurzes dienstliches Gespräch mit Hermann ist zwar sehr förmlich, aber sie findet es dennoch konstruktiv. Als dann aber Hermann später in ihr Büro kommt, um eine Akte herauszusuchen, sieht er einen Blumenstrauß auf ihrem Schreibtisch. Neugierig liest er das Kärtchen - der Strauß ist von Franz!

Paula sitzt im Löwen und schreibt angestrengt. Leider nicht, wie Bea hofft, den Wochenplan, sondern einen Brief an Pedro. Bea meint, dass Paula doch froh sein soll, wenn sie ihn endlich los ist. Schließlich verbrennen die beiden den Brief und Bea hofft, dass das ein Abschluss für das Kapitel Pedro ist. Aber Paula überlegt sich schon, was sie im nächsten Brief an Pedro schreiben möchte.