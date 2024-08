Folge 501: Richtungswechsel

per Mail teilen

Johanna ist nicht recht zufrieden. Zuerst muss sie sich wundern, dass Karl heute das Mittagessen zubereitet. Dann wird am Essenstisch auch noch von einem Vertrag für Sophie gesprochen - früher war doch so etwas nicht nötig! Und nach dem Essen darf sie Karl nicht einmal beim Abräumen helfen.

Bea schlägt vor, eine Haushaltsliste zu machen mit allem, was so anfällt. Auch ein Essensplan wäre doch nicht schlecht. Johanna versucht, sich einzubringen, doch Karl meint, sie hätte doch im Hofladen wirklich genug zu tun!

In der Mittagspause besuchen Jutta und Monique Kati in ihrer Praxis. Jutta leidet unter ihrer Neurodermitis und cremt sich mit Kortisonsalbe ein. Monique möchte wissen, ob sie es denn schon einmal mit Homöopathie versucht hätte? Als Jutta hört, dass Monique Heilpraktikerin ist, hat sie eine Idee. In Katis Praxis steht doch seit Annas Weggang ein Praxisraum leer - ob der nicht etwas für Monique wäre?