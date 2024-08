Folge 505: Umzug

per Mail teilen

Im Löwen hat Paula für Hermann Frühstück gemacht. Sie findet, er und Johanna sollten doch noch einmal in Ruhe miteinander reden. Hermann ist aber der Meinung, dass das Paula gar nichts angeht und geht ohne Frühstück ins Rathaus. Paula ruft sofort bei Johanna an und meint, dass Hermann bestimmt bald wieder nach Hause kommt, so mitgenommen, wie er aussieht.

Hermanns Auszug hat sich schon bis ins Rathaus herumgesprochen. Frau Maier meint völlig ernsthaft, ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte er seiner Frau doch gar nicht machen können! Als Schorsch zu Hermann ins Büro kommt, erfährt Hermann erst, wie weit sich alles schon wieder herumgesprochen hat!

Franz meint zu Johanna, sie hätte nun wirklich etwas Besseres verdient. Doch Johanna meint bitter, wer bekommt denn schon, was er verdient? Als Franz dann beim Umzug hilft, stolpert er auf der Treppe. Dabei zerbricht Beas Spieldose, das Erbstück ihrer verstorbenen Mutter.