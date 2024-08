per Mail teilen

Glücksspiel oder Chance? Christina und Karl machen sich auf den Weg nach Freiburg. In der Frauenklinik will Christina eine künstliche Befruchtung durchführen lassen, die endlich zu ihrem Wunschkind führen soll. Karl steht der Angelegenheit noch immer sehr skeptisch gegenüber. Als er sieht, wie Christina vor Schmerz die Tränen in die Augen schießen, verlässt er aufgebracht das Behandlungszimmer.

Als er erfährt, dass Christina die nicht benötigten Eizellen einfrieren lassen möchte, um möglicherweise eine weitere Chance zu haben, erklärt er unmissverständlich, dass ihm dieser Preis für ein Baby zu hoch ist. Doch Christina ist nicht mehr aufzuhalten. Wild entschlossen erklärt sie ihrem Mann, dass dies ihr Weg zu einer Schwangerschaft ist!

Hermann bekommt überraschend Besuch von Frau Degle. Frau Heilerts Versuche, die alte Dame abzuwimmeln sind gescheitert. So macht sie die "Vorzimmerdame" auf den Weg, Kaffe und Kuchen für den Gast des Bürgermeisters zu organisieren. Herr Weiss ruft noch schnell einen Reporter vom Bregtalkurier an, denn: Soviel Bürgernähe kann sich sehen lassen!