Mit dem Kinderspiel "Himmel und Hölle" vertreibt sich Christina die Zeit in Freiburg, während sie auf das Ergebnis des Schwangerschaftstests wartet. Bernhard ist gerade in der Stadt unterwegs und erwischt seine Schwägerin beim übermütigen Hüpfen auf der Straße. Überrascht über die zufällige Begegnung lädt er Christina zu sich nach Hause ein. Beiden wird deutlich, dass sie in all der Zeit, die sie sich kennen, noch nie die Gelegenheit hatten, ungestört zu reden.

Zum vereinbarten Termin ruft Christina in der Klinik an. Das Ergebnis ist negativ. Wieder ist sie nicht schwanger geworden. Bernhard will Christina in diesem Zustand nicht allein nach Hause fahren lassen. Er begleitet sie zu Hof und kann gerade noch verhindern, dass Johanna ihr und Karl in die Dachmansarde folgt.

Mit dem Versprechen, das Seniorenheim im Testament zu bedenken, hat Frau Degle ihr Ziel erreicht: Sie kann ein kleines Appartement beziehen, das sie sogar mit ihren eigenen Möbeln einrichten darf. Heimleiter Vetter kann es jedoch kaum erwarten, endlich Frau Degles Unterschrift unter dem Testament zu sehen.