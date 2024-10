Notfallarmbänder im Test: Wie sicher sind sie?

Notfalluhren sollen im Ernstfall Leben retten. Doch nicht jedes Modell überzeugt. Wir testen drei beliebte Uhren und zeigen, wie gut sie im Notfall funktionieren und wo ihre Schwächen liegen.

Notfalluhren im Test: Wie zuverlässig sind die Geräte?

Melanie und Uwe Müller leben seit zwei Jahren in einer Seniorenresidenz des Deutschen Roten Kreuzes. Hier ist es Pflicht, eine Notfalluhr zu tragen, um im Ernstfall schnell Hilfe zu erhalten. „Die Uhr gibt uns auch außerhalb des Hauses Sicherheit“, erklärt der Rentner Uwe Müller. Doch nicht immer klappt alles einwandfrei.

Probleme mit der Netzabdeckung bei Notfalluhren

„Oft zeigt die Uhr 'Netzsuche' an, manchmal sogar tagelang“, berichtet der 68-Jährige. Dieses Problem kann im Notfall schwerwiegende Folgen haben, denn ohne Mobilfunkempfang kann kein Notruf abgesetzt werden.

Test von drei Notfalluhren im Labor

Um die Verlässlichkeit von Notfalluhren zu überprüfen, lassen wir drei Modelle im Labor überprüfen. . Dipl.-Ing. Jonas Fischer führte Tests zur Handhabung, Notfallfunktion, Ortung und Sturzerkennung durch. Die getesteten Uhren sind:

James Notrufuhr B8 – 189 Euro, zzgl. monatlicher Mobilfunkkosten (9,90 – 11,90 Euro) Bembu GPS-Watch Pro 2 – 299 Euro, monatliche Servicegebühr von 5–6 Euro, Kooperation mit dem DRK Tellimed Solino Pro – 239 Euro, benötigt eine separate SIM-Karte, Mobilfunkkosten variieren ja nach Tarif

Laborergebnisse: Wie gut funktionieren die Notfalluhren?

Alle Uhren bieten GPS zur Standortbestimmung und eine Sturzerkennung, die automatisch einen Notruf absetzt, wenn ein Sturz erkannt wird. Doch hier zeigen sich bereits deutliche Unterschiede in der Funktionalität.

1. SOS-Funktion:

Alle Uhren benötigen Mobilfunkempfang für den Notruf. Besonders die Bembu GPS-Watch Pro 2 sei problematisch, da sie nur das veraltete 2G-Netz verwendet. In Ländern wie der Schweiz, wo das 2G-Netz abgeschaltet wurde, funktioniert die Uhr nicht mehr. Die James Notrufuhr B8 hingegen überzeugt durch eine automatische Bestätigung des Notrufs, während bei Bembu und Tellimed der Anrufbeantworter die Notfallkette unterbrechen kann.

2. Ortung:

Die GPS-Ortung funktioniert bei allen Uhren gut, solange sie unter freiem Himmel genutzt werden. In Gebäuden nutzen James und Bembu WLAN zur Ortung, so können sie einen relativ genauen Standort ermitteln. Die Tellimed Solino Pro kann ohne GPS keine Standortbestimmung ermöglichen.

3. Sturzerkennung:

Alle Uhren haben eine Sturzerkennung, die jedoch erst manuell aktiviert werden muss. Die Erkennung funktionierte im Labor gut, könnte jedoch im Alltag durch heftige Bewegungen wie wildes Gestikulieren fehlerhafte Signale auslösen.

Akkulaufzeit und Handhabung

Die Akkulaufzeit der Uhren beträgt mehrere Tage, variiert aber je nach Mobilfunkempfang. In schlecht abgedeckten Gebieten mit häufiger Netzsuche entleeren sich die Akkus schneller. Alle Uhren verfügen über eine einfache Ein-Knopf-Bedienung, was die Bedienung in Notfallsituationen in der Regel erleichtert. Die James Notrufuhr B8 lässt sich dank einer App oder des Webportals leicht von Angehörigen einrichten, während für die Tellimed Solino Pro und die Bembu GPS-Watch Pro 2 eine umständlichere SMS-basierte Einrichtung erforderlich ist.

Fazit: Welche Notfalluhr ist die beste?

Der Testsieger ist die James Notrufuhr B8. Sie überzeugt durch einfache Handhabung und eine zuverlässige Notfallkette, die sicherstellt, dass der Anruf nicht auf der Mailbox endet. Die Bembu GPS-Watch Pro 2 enttäuscht durch die Nutzung des 2G-Netzes, und die Tellimed Solino Pro hat Schwächen bei der Ortung und Handhabung.

Wichtig zu wissen: „Keine der Uhren bietet hundertprozentige Sicherheit“, betont Jonas Fischer. Schlechter Empfang oder ein leerer Akku können die Funktionalität beeinträchtigen. Wer eine Notfalluhr für sich oder einen Angehörigen sucht, sollte sich fachkundig beraten lassen und evtl. auch einige Uhren im Alltag testen. Melanie und Uwe Müller suchen weiterhin nach einer Uhr, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.