Gefälschte Produkte auf Ebay: So gefährlich kann das werden

Fakes sind häufig nur am besonders günstigen Preis zu erkennen. Was kann mir als Käufer passieren? Was tut Ebay gegen den Betrug?

Gerade Produkte, für die eine hohe Nachfrage besteht, wie etwa Fußballtrikots, werden günstig nachgeahmt und als angebliche Originale auf Ebay verkauft. Verkäufer bedroht Käufer und Familie In einem uns bekannten Fall, wollte sich ein Fußballfan von seinem Lieblingsverein Bayern-München ein Trikot bestellen. Auf der Plattform Ebay entdeckte er angebliche Originaltrikots zu einem sehr günstigen Preis. Da ihm dies verdächtig vorkam, schrieb er den Verkäufer an, um sich zu vergewissern, dass es sich wirklich um Originale handelt und fragte, wie der günstige Preis zustande käme. Der Verkäufer reagierte gereizt und schrieb und bedrohte den Käufer: Er schrieb mir, dass er irgendwann mal vor der Tür stehen könnte und es dann auch zu spät ist für die Polizei. Als Familienvater sei er geschockt von der Nachricht gewesen und habe den Verkäufer bei Ebay gemeldet. Wochenlang sei jedoch keine Reaktion gekommen. Irgendwann wurde ihm von der Plattform geraten, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Dies lehnte der Betroffene aber ab: zu große Sorge hat er vor einer weiteren Bedrohung durch den Verkäufer, da er für eine Anzeige hätte seinen Namen und seine Daten offenbaren müssen. Airpods, Fjällräven, Ralph Lauren: Fälschungen auf Ebay? Bei unseren Recherchen stoßen wir auf weitere "Schnäppchen" bei eBay. Darunter ein angeblicher Ralph-Lauren-Pullover aus Kaschmir für 39,99 statt 599 Euro, Airpods Pro der 2. Generation für 160 statt 279 Euro und einen Rucksack des Herstellers Fjällräven zum Schnäppchenpreis von 24,99 statt mehr als 100 Euro beim Hersteller. Um die Produkte auf ihre Echtheit zu überprüfen, kaufen wir die Originale zum Vergleich und geben alles zur Prüfung an Textilexperte Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen. Pulli von Ralph Lauren: Ohne Kaschmir? Im angeblichen Kaschmirpulli findet sich kein Kaschmir, sondern ein Gemisch aus Acryl, Nylon und irgendeiner Wolle. Auch beim Rucksack von Fjällräven sind die Unterschiede im direkten Vergleich deutlich zu sehen – auch abgesehen von der Tatsache, dass uns ein anderes, kleineres Modell geliefert wurde. So unterscheiden sich die Materialien und die Verarbeitung – unser Experte bescheinigt Nähten und Reißverschlüssen des Fakes keine lange Haltbarkeit. Günstige Airpods auf Ebay: Fälschung oder Original? Und wie sieht es mit den Airpods aus, bestellt bei Ebay? Die bringen wir zur Fachzeitschrift "Connect". HiFi-Chef Klaus Laumann prüft sie mit fachmännischem Auge und Ohr. Er findet: "Der bestellte klingt ein bisschen matter, ein bisschen verrauscht." Ein unterschiedlicher Klang, könnte zwar auf eine Fälschung hindeuten. Doch selbst für den Experten ist es hier schwierig, sich festzulegen: "Also wenn es wirklich gefälschte AirPods sein sollten, dann sind die wirklich verdammt gut gemacht", so sein Urteil. Problem mit Fälschungen auf Ebay & Co. Christine Lacroix vom Verein Plagiarius kennt die Problematik mit gefälschten Produkten auf Plattformen wie eBay. "Produkt- und Markenpiraterie ist zum einen illegal, weil sie gewerbliche Schutzrechte der Originalhersteller verletzen", erklärt die Expertin. Zum anderen würden solche Produkte teils enorme Risiken für die Verbraucher bergen. Beispielsweise seien durch den Verein Waschtischarmaturen, in denen billige Bleirohre verbaut waren, aufgedeckt worden. Für Verbraucher sei das Material nicht ohne weiteres zu erkennen, wodurch sie unbewusst ihre Gesundheit schädigen. Der Verein habe auch schon Autoteile geprüft, die im Belastungstest nach kurzer Zeit auseinandergefallen seien. Selbst vor Notfall-Beatmungsgeräten würden die Fälscher nicht zurückschrecken, sagt der Verein. Anzahl gefälschter Produkte steigt Laut dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum haben die EU-Zollbehörden 2023 152 Millionen gefälschte Artikel sichergestellt. Ein Anstieg von 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. So reagiert eBay auf von uns aufgedeckte Fälschungen Nachdem wir eBay auf die von uns entdeckten Fälschungen aufmerksam gemacht haben, reagiert der Online-Marktplatz folgendermaßen: Wenn unzulässige Artikel zeitweise auf unserem Online-Marktplatz verfügbar sind, bedeutet dies keinesfalls, dass wir diese Angebote dulden oder erlauben. Es handelt sich dabei um Artikel, von denen wir bis dahin noch keine Kenntnis hatten. Wir missbilligen ausdrücklich jeden Versuch, den eBay-Marktplatz für den Handel mit unzulässigen Artikeln zu missbrauchen. Droht mir beim Kauf von Fälschungen eine Strafe? Doch was passiert eigentlich, wenn man als Verbraucher ein gefälschtes Produkt kauft? Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg beruhigt: Wenn man unwissentlich eine Fälschung kauft, braucht man keine nachteiligen rechtlichen Folgen befürchten. Ganz im Gegenteil: "Als Käufer hat man Ansprüche gegen den Händler, der die gefälschte Ware verkauft hat", so Buttler. Fälschungen: Wie kann man sich schützen? Um nicht auf minderwertige und vielleicht sogar gefährliche Fälschungen reinzufallen, sollte man bei unverhältnismäßig günstigen Angeboten misstrauisch sein. Auch die Bewertungen anderer Kunden sollte man sich genau ansehen – obwohl auch diese gefälscht sein können . Auch die Produktfotos und -beschreibungen können Hinweise darauf liefern, dass es sich um keine Originale handelt.