Sammelklagen gegen Unternehmen: Einfach und kostenlos

Sammelklage aufgrund des Bundesgerichtshof-Urteils zum Facebook-Datenleck

Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat am 09. Dezember 2024 eine Sammelklage in Form einer Musterfeststellungsklage gegen Meta Platforms Ltd. eingereicht. Dabei geht es um das Facebook-Datenleck, durch das persönliche Daten von weltweit 533 Millionen Nutzern öffentlich wurden. Unter den Daten sollen sich laut Medienberichten auch rund sechs Millionen Facebook-Konten aus Deutschland befinden. Den Betroffenen soll für den „bloßen Kontrollverlust“ voraussichtlich ein Betrag in Höhe von mindestens 100 Euro Schadenersatz zustehen. Die beim Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg eingereichte Klage soll helfen, kostenlos Schadenersatzansprüche gegenüber Facebook durchzusetzen. Zudem wird mit diesem Schritt verhindert, dass mögliche Ansprüche von Verbrauchern zum Jahreswechsel verjähren. Noch können sich Verbraucher der Klage nicht anschließen. Das geht erst, sobald das Bundesamt für Justiz das Klageregister öffnet. Voraussichtlich wird das Anfang des Jahres 2025 geschehen. Weitere Informationen zu den aktuellen Entwicklungen finden Verbraucher auch über den Newsalert des vzbv .