ARD Nachrichtentag im SWR

Nachrichten auswählen, produzieren, präsentieren und mit den Redaktionsteams diskutieren: Beim ARD Nachrichtentag am 19. September nahmen in ganz Deutschland fast 700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an Workshops teil. Die ARD hat gemeinsam mit anderen Medienhäusern 2024 zum „Jahr der Nachricht“ erklärt und engagiert sich mit Aktionen wie dem ARD Nachrichtentag für Medienkompetenz. Auch der SWR war dabei: mit Workshops an allen drei Standorten und beim Dialogangebot „Mitmischen! bei der tagesschau“.

In Mainz hatten 17 Teilnehmende im Alter von 19 bis 70 Jahren die Gelegenheit, eine eigene SWR Nachrichtensendung zu produzieren. Im Studio des Offenen Kanals übernahmen sie verschiedene Rollen: von Moderation über Redaktion bis hin zur Regie.