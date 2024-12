Detlef Steves wird im Food-Truck ordentlich gegrillt

Als ehemaliger Gastronom soll Detlef Steves in einem Burger-Truck auf einem Streetfood-Festival ein Koch-Event durchführen – und ganz nebenbei einen Weltrekord aufstellen. Das erfährt er allerdings erst vor Ort und seine Begeisterung hält sich dementsprechend in Grenzen. Aber Steves will kein Spaßverderber sein und nimmt die Challenge schließlich fluchend an. Blöd nur, dass an diesem Tag nichts nach Plan läuft: Erst spinnt die Technik, dann strapazieren vorbeikommende Gäste sein Nervenkostüm – und der Chef des benachbarten Food-Trucks sorgt dafür, dass der TV-Star innerlich kocht, bevor das Event überhaupt gestartet ist.