per Mail teilen

🎬 Heute im Fokus: Palmira Reinhardt

Über mich Name: Palmira Reinhardt Ausbildungsbereich: Kaufmännische Ausbildung

Konkret zählt dazu die Ausbildung "Kaufleute für audiovisuelle Medien" Kontaktdaten: E-Mail: palmira.reinhardt@SWR.de

palmira.reinhardt@SWR.de Telefon: 06131 929 32285

Wie bist du zum SWR gekommen?

1993 bin ich als Auszubildende zur Bürokauffrau beim damaligen SWF gestartet. Seitdem hatte ich verschiedene berufliche Stationen mit interessanten Aufgabenfeldern, bei denen ich mich kontinuierlich weiterentwickeln konnte.

Seit wann bist du in der Ausbildung tätig?

Seit September 2021 bin ich Ausbilderin der Kaufleute für audiovisuelle Medien am Standort Mainz.

Was macht die Ausbildung beim SWR in deinen Augen besonders?

Die Ausbildung bei einem Medienunternehmen zu machen, ist an sich schon etwas Besonderes. Unsere Azubis können viele spannende Bereiche kennenlernen und so am besten abschätzen, wo sie ihre berufliche Zukunft sehen.

Wie wichtig ist es für dich die erste Anlaufstelle für die Azubis zu sein, wenn’s mal klemmt?

Mir liegt viel daran, die Auszubildenden bei ihrem Einstieg ins Berufsleben behilflich zu sein, sie zu unterstützen und zu begleiten. Meine Tür steht den Azubis immer offen.

Dein Tipp an unsere potenziellen Azubis für einen gelungenen Ausbildungsstart im SWR?

Seid engagiert, bringt Eure Ideen ein und knüpft Kontakte, die immer sehr wertvoll im Berufsleben sind.