Kopftransplantationen - so soll das also bald gehen ...

Diese Woche mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Wie sieht der ideale Dildo aus? Endlich Antworten aus der Wissenschaft (04:59)

- Ein neues Wearable soll Emotionen vom Gesicht ablesen. Was soll das? (15:16)

- Wenn ein Produkt als Charakter animiert ist, verkauft es sich besser. Sina und Aeneas loten die Möglichkeiten aus (23:19)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

What Drives Sex Toy Popularity? A Morphological Examination of Vaginally-Insertable Products Sold by the World’s Largest Sexual Wellness Company: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00224499.2023.2175193

Selling myself: Anthropomorphic products in electronic commerce: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167923623001768?via%3Dihub

Encoding of multi-modal emotional information via personalized skin-integrated wireless facial interface: https://www.nature.com/articles/s41467-023-44673-2



Unser Podcast-Tipp der Woche: „FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinić“

https://1.ard.de/freiheit-deluxe



Außerdem noch ein Tipp auf Instagram: Für so gut wie alles im Leben gibt es eine wissenschaftliche Erklärung: Warum haben wir manchmal das Bedürfnis, Leute zu beißen, die wir gerne mögen? Wie kann ein Bakterium dafür sorgen, dass uns alte Nudeln ins Krankenhaus bringen? Die Antwort auf solche und ähnliche Fragen gibt’s easy erklärt ab Mittwoch 28.02. auf dem neuen Instagram-Account “Ah&Oh“ von ARD Wissen. Folg dem Kanal und hol dir mehr Aha in deinen Instagram-Feed.

https://1.ard.de/ahundoh



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König