Linos Piano Trio: Beethovens Zeit II: Erard 1803

Im zweiten Konzert »Beethovens Zeit« reisen die Musiker des Linos Piano Trios in Begleitung eines historischen Erard-Flügels aus dem Jahr 1803 an. Sie setzen damit ihr Konzert- und CD-Projekt fort, Beethovens Musik auf den Instrumenten seiner Zeit zu spielen – und das im historischen Ambiente des Kammermusiksaals des Bruchsaler Schlosses. Sturm und Drang aus deutscher und französischer Perspektive steht bei diesem zweiten Konzert auf dem Programm.

Ob Beethoven Haydns Opus 20 Quartette in den ersten Takten des Trios Op. 1 Nr. 3 bewusst zitierte, ist nicht sicher, dennoch lässt es sich vermuten. Durch den Vorsprung in der Technik des Klavierbaus lässt sich Beethoven auf neue Klangwelten ein und von der Tradition u.a. Frankreichs inspirieren. Am 7. November 2025 folgt das abschließende dritte Konzert dieser Reihe mit dem Linos Piano Trio.

Datum: Freitag, 11. April 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Bruchsal, Schloss Bruchsal Tickets ab: 10,00 Euro Bruchsaler Schlosskonzerte Programmheft Programm: Joseph Haydn Klaviertrio Op. 20 Nr. 2

Ludwig van Beethoven Klaviertrio Op. 1 Nr. 3

Daniel Steibelt Rondo Pastoral »L'Orage« Op. 33

Ludwig van Beethoven Klaviertrio Op. 70 Nr. 1 »Geistertrio« Mitwirkende: Konrad Elias-Trostmann (Violine)

Vladimir Waltham (Cello)

Prach Boondiskulchok (Klavier)