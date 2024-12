SPUTNIK Pride mit Robin Solf

Robin Solf wird durch seinen Auftritt in der ersten deutschsprachigen schwulen Datingshow Prince Charming bekannt. Heute wirkt er als DJ, Moderator, Podcaster und “Pop Culture Phenomenon", wie es in seiner Insta-Bio heißt. Als Host von MDR SPUTNIK PRIDE trifft er regelmäßig Heroes, die der queeren Community auf TikTok, Insta und im Real Life eine Stimme geben. In jedem Talk denken Robin und seine Gäst:innen laut über Themen nach, die für uns alle wichtig sind in einer vielfältigen demokratischen Gesellschaft - ganz ohne erhobenen Zeigefinger, immer mit Bezug zum realen Leben und einer Prise Humor.

Datum: Sonntag, 16. März 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Mannheim, Alte Feuerwache Tickets ab: 27,00 Euro Veranstalter: Zum SWR Podcastfestival