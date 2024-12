There is always time for a glass of wine – Schenk dir ein großes Glas Wein ein, denn wir müssen reden!



Ob Excesse, Freundschaften oder die Hürden des Erwachsensein - hier gibt es keine Tabuthemen. Ungeschnitten und unzensiert, wie es ihre HörerInnen aus dem Podcast Wine Wednesday kennen, nehmen Alina und Janina auch live kein Blatt vor den Mund.

Datum: Samstag, 15. März 2025 Beginn: 15:30 Uhr

Ort: Mannheim, Jugendkulturzentrum Forum Tickets ab: 30,00 Euro Veranstalter: Zum SWR Podcastfestival