Ist Trash-TV nur ein guilty pleasure? Für uns nicht!



Wir sind Dinah, Risa und Franzi, wir sind Psychologinnen, und im wöchentlichen Podcast Trashologinnen werfen wir einen psychologischen Blick auf die beliebtesten Trash-TV-Formate aus Deutschland.

Unsere Mission ist klar: Wir wollen, dass Psychologie für alle zugänglich wird. Das tun wir, indem wir komplexe Themen rund um Psychologie anhand von Trash-TV erklären.



Das Sommerhaus, Are you the One und die Bachelors liefern die Beispiele, und anhand dieser Beispiele sprechen wir über die psychologischen Hintergründe der Themen, die uns alle interessieren: Liebe, Freundschaft, Verrat, Gruppenbildungen, Diskrimierung, Macht und mentale Gesundheit.

Wir sind uns sicher: Wissenschaft muss nicht trocken, langweilig und zäh sein! Alles ist einfach, wenn Menschen einem etwas anschaulich und einfach erklären können - und genau das wollen wir für euch sein.