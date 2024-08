Die Tore sind offen - wir beschnuppern die Gamescom und einen Gaming-Promi | mit Julian „Jules“ Laschewski von PietSmiet

Daniel und Pat sind endlich in Köln angekommen und haben mit über 5.000 seelenverwandten Gaming-Fans den Startschuss für die Gamescom gefeiert: die „Opening Night Live“! Zwei Stunden lang gab es da unzählige Spiele-Neuankündigungen und Trailer – natürlich mit vielen Highlights und Überraschungen! Die sammeln sie hier für euch – und auch ihre Lowlights …



Dazu begrüßen sie in dieser Folge Kotaro Dürr von 1Live, der die Show von zu Hause aus verfolgen musste. Aber ist das vielleicht sogar die bessere Wahl gewesen? Grund zu diskutieren …



Freut euch außerdem auf Zocker-Promis wie Lara Loft und Maurice Weber – was ein Abend!



Auflösung unserer Tageschallenge (04:53)

Die Highlights der Opening Night Live (08:10)

Die Lowlights der Opening Night Live (17:45)

Surprise! Das hat uns überrascht (21:33)

Best of The Rest a.k.a das sollte man auch noch erwähnen (26:54)



Links:

Gamescom Homepage: https://www.gamescom.global/de

Kotaro Dürr aka. Kotta auf Instagram: https://www.instagram.com/kottamitk/

Youtube-Kanal von Maurice Weber: https://www.youtube.com/@maurice_weber

Youtube-Kanal von GameTwo: https://www.youtube.com/@GameTwo

Instagram-Account von Lara Loft: https://www.instagram.com/laraloft/?hl=de



Unser heutiger Podcast-Tipp: Der KI-Podcast

https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/



Reisegruppe Gamescom ist eine Produktion von SWR Kultur für die ARD.



Hosts und Produktion: Daniel Isengard und Patrick Schütz

Redaktion: Jakob Baumer und Chris Eckardt

Sounddesign: Markus Nolten

Grafik: Anna Glimm