Sprechen wir über Mord?! – Der SWR2 True Crime Podcast live

Der SWR Kultur True Crime Podcast "Sprechen wir über Mord!?" mit Ex-Bundesrichter Dr. Thomas Fischer und ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt diskutiert echte Kriminalfälle und ist live zu erleben – am 14. März beim Podcastfestival in Mannheim. Sie gehen spannenden Fragen nach: Was zeichnet Serienmörder aus, wie verhält sich ein Richter idealerweise, und was macht eigentlich echte Gerechtigkeit aus?

Datum: Freitag, 14. März 2025 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Mannheim, Alte Feuerwache Tickets ab: 30,00 Euro Veranstalter: Zum SWR Podcastfestival