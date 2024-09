Dieses Hörspiel steht ab 20.09.2024 für 12 Monate zum Download bereit.

Können Raupen sprechen? Damit der Dialog zwischen Tier und Mensch gelingt, muss ein Mann aber erst unfreiwillig zu Boden gehen. Tim hat eigentlich auf alle Dinge des Lebens eine Antwort. Als er aber ermattet von einer Grippe vor dem geöffneten Kühlschrank ausrutscht und ihm die Salatschüssel aus den Händen gleitet, kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung mit einer Raupe, die vor seinen Augen sich den Weg über den Kopfsalat bahnt und seine bisherige Existenz in Frage stellt.

Claudia Weber

Claudia Weber, Jahrgang 1976, arbeitet in ihrer Geburtsstadt Karlsruhe nach dem Studium der Musikwissenschaft, Literaturwissenschaft und Orchestermusik Violine in der Klinischen Forschung eines Pharmaherstellers. Daneben hat sie sich einen Namen gemacht als Hörspielautorin und frei Hörspielproduzentin, vorwiegend für den SWR wie zuletzt mit „The New Body“ (2023). Auszeichnungen: Plopp-Award 2001, Hörspielpreis Hörspielmühle Dresden 2007, Kurzhörspielpreis WDR 1LIVE 2007, 3. Preis DokKa Kurzdoku 2020, Sonderpreis Schule für Dichtung Wien 2020.

Weitere Hörspiele:

The New Body (SWR 2023)

Fear of the dark (SWR 2022)

Burn-In (EIG 2020)

Karma Küche Bad (SWR 2019)

Erlösung. Ein Making-Of (SWR 2018)

Alexa (SWR 2017) u. v. a.

Mit: Marie Dziomber (als Raupe) und Markus Hennes (als Tim)

Mix, Komposition und Regie: Claudia Weber

Produktion: Autorenproduktion / SWR 2024 - Premiere