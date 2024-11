Giacomo Puccini: "Tosca"

per Mail teilen

Melodramma in 3 Akten

Floria Tosca: Eleonora Buratto

Mario Cavaradossi: Charles Castronovo

Baron Scarpia: Ludovic Tézier

Cesare Angelotti: Milan Siljanov

Der Mesner: Martin Snell

Spoletta: Tansel Akzeybek

Sciarrone: Christian Rieger

Ein Gefängniswärter: Pawel Horodyski

Stimme eines Hirten: Solist des Tölzer Knabenchors

Kinderchor der Bayerischen Staatsoper

Bayerischer Staatsopernchor

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Andrea Battistoni



(Aufführung vom 20. Mai 2024 im Nationaltheater München)

Für die Sängerin Floria Tosca kommt es am Ende einem inneren Erdrutsch gleich, dass ihr Geliebter Cavaradossi tot ist. Und keineswegs, wie sie geglaubt hat, nach einer Schein-Exekution mit ihr fliehen kann. Die Frau, die den Polizeichef Scarpia zuvor in Notwehr niedergestochen hat, liefert uns mitten im mittleren Akt von Puccinis Reißer in ihrer berühmten Arie "Vissi d'arte" Bilder aus den verschlossenen Herzkammern ihrer Seele. Immense Klangfülle muss sich da entfalten. Bei aller Demütigung lässt sich Tosca ihre Würde nicht nehmen. Die Neuproduktion der Bayerischen Staatsoper ist ein Beitrag zum Puccini-Jahr 2024.