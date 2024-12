Engelbert Humperdinck: "Hänsel und Gretel"

per Mail teilen

Märchenoper in 3 Akten

Peter Besenbinder: Uwe Schenker-Primus

Gertrud: Sarah Mehnert

Gretel: Natalie Image

Hänsel: Sayaka Shigeshima

Die Knusperhexe: Jörn Eichler

Sandmännchen: Franziska Löber

Taumännchen: Karine Minasyan

Tänzerin: Manon Andral

Tänzer: Francesc Nello Deakin

Staatskapelle Weimar

Kinderchor der schola cantorum weimar

Musikalische Leitung: Andreas Wolf



(Premiere vom 9. November 2024 im Deutschen Nationaltheater Weimar)

"Märchen oder Thriller?" - diese Frage stellt sich, wenn es um den Weihnachtsklassiker "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck geht. Am 23. Dezember 1893 am Weimarer Hoftheater unter der Leitung von Richard Strauss uraufgeführt, steht die Oper aktuell wieder auf dem Spielplan des Deutschen Nationaltheaters und zwar in der Inszenierung des scheidenden Intendanten Hasko Weber.