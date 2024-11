per Mail teilen

Der Trend zur Wichteltür hält an. Inzwischen ist damit längst mehr als nur eine Tür gemeint. Für viele gehört noch einiges mehr dazu.

Der Trend zur Wichteltür setzt sich fort. Was einst mit einer kleinen Holztür im Advent begann, ist heute um einiges größer geworden. Man könnte sagen, das Wichtelfieber greift um sich und es wird fleißig gebastelt, gewerkelt, modelliert und dekoriert. Wir zeigen Ihnen tolle Wichtelwelten, lassen Sie sich inspirieren.

Wichteltüren mit Veranda

Größer, breiter, weiter: Wichtelhäuser

Inneneinrichtung

Wichtel-Weihnachtsmärkte: Die Wichtel wollen Spaß



Eine simple Wichteltür, das war gestern. Heute haben die Wichtel mindestens eine Veranda. Und dieser Wichtel hier wohnt sogar in einer Villa mit elektrischem Licht und fährt Vespa. Zu gerne hätten wir den dazu passenden Wichtel gesehen. Vermutlich trägt der Markenklamotten, Dreitagebart und geht ins Fitnessstudio.

Dieser Wichtel oder vielleicht auch Wichtelin wohnt ebenfalls sehr modern, liebt weiße, weihnachtliche Deko und verweilt gerne auf der Veranda.

Selbes Prinzip, aber in der Leichtbauweise. Dennoch sehr charmant und gemütlich.

Sieht nach einem Wichtelanwesen am Meer aus. Die Fischdeko an der Wand und das Bullauge in der Tür lassen darauf schließen. Der Wichtel mit dem gemütlichen Schaukelstuhl ist wirklich zu beneiden.

Das ist zwar noch eine Wichteltür im herkömmlichen Sinn, dennoch wollten wir sie Euch nicht vorenthalten. Denn das ist wohl die modernste Wichteltür, die wir bislang gesehen haben: in edlem Schwarz, mit viel Glas, mit kleinem Vordach und einer weißen Steintreppe. Und man beachte bitte diesen minimalistischen Steingarten. Da war bestimmt ein Wichtelarchitekt involviert.

Doch in der Wichtelwelt ist inzwischen ein echter Bauboom zu verzeichnen. Dieses Fachwerkhaus mit seiner mit Laub bewachsenen Fassade, blauem Fensterladen und blauer Eingangstür und viel Liebe zum Detail ist ein echtes Unikat und Wichtelromantik pur.

Und dieses Wichtel-Strandhaus versetzt einen in eine andere Zeit und ans Meer. Und irgendwie hat man die frisch gestrichene blaue Farbe in der Nase.

In diesem Wichtelhaus werden offenbar gerne Torten gemacht und gegessen und Partys gefeiert. Ja, auch Wichtel wissen, wie man das Leben genießt.

Dieses Wichtelhaus sieht so richtig schön verwunschen aus und ist auf jeden Fall sehr ökologisch.

Ein Chalet in einer Winterlandschaft. Hier ist einiges krumm und schief, aber das ist vom Bauherren offenbar so gewollt.

Dieses Wichtelhaus gibt den Blick nach innen frei. Bisher haben wir ja nur vermuten können, wie es bei Wichtels zu Hause wohl so aussieht. Und was soll man sagen: sehr gemütlich! Ein Kamin, eine gemütliche Couch, Parkettboden und alles hübsch dekoriert. Da würde man doch glatt einziehen, oder?

Auch ein Wohnzimmer wie aus dem Schöner-Wohnen- Magazin. Nur müsste man die Taschentücher noch aufsammeln. Und der Weihnachtsbaum, der passt natürlich farblich perfekt zur Inneneinrichtung.

Geschmackvolle Küchen gibt es bei den Wichteln natürlich auch.

Es gibt aber auch Wichtelhäuser aus Stoff. Mit einem praktischen Klettverschluss lässt sich das Häuschen öffnen und wieder verschließen. Und sind die Spitzengardienen nicht wundervoll? Und sogar an einen Briefkasten und eine Halterung für die Laterne wurde gedacht.

Auch sehr beliebt sind bei den Wichteln inzwischen Weihnachtsmärkte, nur heißen sie dann meist Wichtelmärkte. Da kann Wichtel ordentlich schlemmen: heißen Kakao, Zuckerstangen und Bonbons.

Popcorn und Zuckerwatte gibt es natürlich auch.

Die Wichtel bieten Selbstgebasteltes aus ihrer Werkstatt an...

...verkaufen Weihnachtskugeln, Weihnachtsdeko und Kerzen.

Hier gibt es lauter Süßigkeiten: Lutscher, Cupcakes, Zuckerstangen, Gummibärchen und Kekse.

An diesem Stand gibt es Kissen, Weihnachtssterne und Leckereien.

Keramik, Wolle, Weihnachtskarten, Adventskränze, also die Wichtelmärkte stehen unseren Weihnachtsmärkten in Nichts nach.

Auch traditionelles Kunsthandwerk ist dort zu finden. Einfach zauberhaft.

Leckere Lebkuchen und Plätzchen verströmen einen weihnachtlichen Duft.