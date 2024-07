Impfungen schützen vor Infektionskrankheiten. Eine Hausärztin gibt Tipps, welche Impfung Erwachsene wann auffrischen sollten und was für Schwangere und Menschen ab 60 gilt.

Braucht man einen Termin fürs Impfen beim Hausarzt?

Tabelle: Welche Impfungen sollten Erwachsene auffrischen lassen?

Warum sollte man Impfungen auffrischen?

Beispiel Keuchhusten: Darum ist eine Auffrischung der Impfung wichtig

Tabelle: Empfohlene Impfung für Menschen ab 60 Jahren

Impfungen vor und während der Schwangerschaft

Was müssen chronisch Kranke beim Impfen beachten?

So vergessen Sie keine Impfung mehr

Reiseimpfungen: Wie viel zeitlichen Vorlauf?

Das wird in Praxen unterschiedlich gehandhabt. Einige Praxen vergeben Termine, um sicherzugehen, dass der Impfstoff auch da ist, und um die Wartezeit zu verringern. Am besten vorher anrufen.

Impfung in diesen Abständen Empfehlung für Tetanus alle 10 Jahre Erwachsene Diphtherie alle 10 Jahre Erwachsene Pertussis (Keuchhusten) einmalige Auffrischung Erwachsene

Außerdem sollten betreuende Personen eines Neugeborenen nach Möglichkeit spätestens 4 Wochen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin eine Impfung gegen Keuchhusten bekommen. Masern Eine Auffrischungsimpfung für Menschen, die nach 1970 geboren sind, bei denen keine oder nur eine einmalige Impfung in der Kindheit gegen Masern dokumentiert wurde oder deren Impfstatus unklar ist. Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME Für die Grundimmunisierung sind drei Impfungen erforderlich. Die Abstände variieren je nach verwendetem Impfstoff. Bei fortbestehendem Ansteckungsrisiko wird eine erste Auffrischimpfung nach 3 Jahren empfohlen. Die nachfolgenden Auffrischungen sind alle 5 Jahre erforderlich. Je nach verwendetem Impfstoff sollte die Impfung ab dem Alter von 50 bzw. 60 Jahren alle 3 Jahre aufgefrischt werden.

Quelle: Robert Koch Institut

Die Auffrischungen sind wichtig, sagt die Fachärztin für Allgemeinmedizin Dr. Manuela Auer-Rebmann aus Neuffen in Baden-Württemberg, um den Impftschutz langfristig zu erhalten. Sie versucht ihren Patienten das mit einem Vergleich zu erklären. Und zwar vergleicht sie das Immunsystem mit einer Fußballmannschaft:

Wir haben eine tolle Fußballmannschaft, die gewinnt ein Match ums andere aber nach vielen Jahren sind die einen verletzt, scheiden aus oder sind nicht mehr so stark und so schnell. Dann braucht man neue, junge Sprinter und motivierte Kämpfer und so ist es bei unserem Immunsystem auch, damit wir gegen die Erkrankungen gewappnet sind.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der Keuchhusten-Fälle. Auch bundesweit hat sich die Zahl der Keuchhusten-Erkrankungen verfünffacht. Experten sehen die Gründe zum einen in einem Nachholeffekt der Corona-Pandemie und zum anderen im mangelnden Impfschutz vieler Erwachsener.

Wer selbst als Kind an Keuchhusten erkrankt ist, kann die Krankheit später trotzdem nochmal bekommen. Erkrankte Erwachsene können ältere Menschen und Babys anstecken. Bei ihnen kann es zu schweren und lebensbedrohlichen Komplikationen kommen.

Um sich und andere vor Keuchhusten oder anderen Krankheiten zu schützen, ist es deshalb sinnvoll, regelmäßig seinen Impfstatus zu überprüfen. Der Impfschutz lässt im Laufe der Jahre nach und deshalb sollten Erwachsene bestimmte Impfungen auffrischen.

Impfung in diesen Abständen Influenza (Grippe) einmal jährlich im Herbst COVID-19 (Corona) einmal jährlich im Herbst Pneumokokken (Lungenentzündung) alle 6 Jahre Herpes Zoster (Gürtelrose) Die Impfserie für den Herpes-Zoster-Totimpfstoff besteht aus zwei Impfstoffdosen, die im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten verabreicht werden.

Quelle: Robert Koch Institut

Frauen mit Kinderwunsch sollten am besten schon vor ihrer Schwangerschaft ihren Impfstatus überprüfen und gegebenenfalls Impfungen auffrischen.

Röteln und Windpocken (Varizellen) können in der Schwangerschaft das Embryo oder den Fötus schwer schädigen. Das Risiko ist zu Beginn einer Schwangerschaft am größten. Deshalb empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) eine zweifache Rötelnimpfung für ungeimpfte Frauen im gebärfähigen Alter oder Frauen im gebärfähigen Alter mit unklarem Impfstatus.

Frauen, die bisher einmalig gegen Röteln geimpft worden sind, sollten eine weitere Impfung gegen Röteln erhalten. Das gilt auch für die Windpockenimpfung. Frauen im gebärfähigen Alter sollten zweimal gegen Windpocken geimpft werden.

Da es sich bei beiden Impfstoffen um Lebendimpfstoffe handelt, sollte ein zeitlicher Abstand von einem Monat zwischen Impfung und Beginn der Schwangerschaft liegen. Schwangere dürfen keine Lebendimpfungen bekommen.

Unterschied Tot- und Lebendimpfstoffe Eine Impfung mit Totimpfstoff enthält abgetötete Erreger oder deren Bestandteile. Lebendimpfstoffe enthalten abgeschwächte, aber noch vermehrungsfähige Erreger.

Die Keuchhustenimpfung sollte bis zum 2., spätestens im 3. Schwangerschaftsdrittel erfolgen. Angefangene Impfserien können Schwangere laut Dr. Auer-Rebmann beenden, solange es kein Lebendimpfstoff ist.

Um chronisch kranke Menschen besser zu schützen, können einige Impfungen vorgezogen werden wie zum Beispiel die Pneumokokken-Impfung, so Auer-Rebmann. Auch die Grippe-Impfung sei wichtig. Gegen welche Krankheiten geimpft werden soll, das hängt davon ab, welche chronischen Krankheiten die Person hat. Da müsse man mit dem Hausarzt sprechen, sagt die Ärztin.

Manche Praxen informieren von sich aus ihre Patienten.

Andere Ärzte schreiben mit Bleistift in den Impfpass, wann die nächste Impfung ansteht.

Dr. Manuela Auer-Rebmann empfiehlt, den Impfpass einmal im Jahr in die Hand zu nehmen und zu überprüfen.

Auch ein Hinweis im Kalender des Handys kann helfen.

Oder man nimmt den Impfpass mit zum Arzt, wenn man sowieso in die Praxis muss und kann da nachgucken lassen.

Das kommt auf die Impfungen an. Dr. Manuela Auer-Rebmann rät Patienten dazu, erstmal den Hausarzt zu fragen und sich in den Praxis beraten zu lassen. Manche Impfungen können in der Hausarztpraxis durchgeführt werden. Bei anderen Impfungen verweist der Hausarzt an ein Tropeninstitut, spezielle Impfzentren oder Geldfieberimpfstellen.

"Ich freue mich, wenn ein Patient mir einen Vorlauf von sechs Monaten gibt. Einfach, weil ich dann nicht im Stress bin. Ich kann den Impfausweis in Ruhe durchgucken. Wenn es viele Impfungen sind, dann braucht man das halbe Jahr auch."

Was dafür spricht Impfungen zu verteilen Grundsätzlich seien mehrere Impfungen auf einmal möglich, das sei zulässig, sagt die Fachärztin für Allgemeinmedizin Dr. Auer-Rebmann. Sie selbst verteile Impfungen gerne, denn wenn eine Reaktion beim Patienten auftritt, dann wisse man nicht so recht, welche Impfung der Auslöser war oder ob es die Kombination war.

Die Impfberatung für Urlaubsreisen und die Impfungen sind private Leistungen, die der Patient vorab bezahlen muss. Die Rechnung kann man bei der Krankenkasse einreichen und die Kosten werden je nachdem ganz oder teilweise zurückerstattet.

Aber auch aus einem anderen Grund ist es sinnvoll, sich frühzeitig um die Impfungen für den Urlaub zu kümmern.

"Wir hatten letztens das Problem, dass der Tollwut-Impfstoff nicht lieferbar war und das haben wir immer wieder zu Hochzeiten, dass ein Impfstoff nicht lieferbar ist."

Mehr Informationen zu Reiseimpfungen finden Sie beispielsweise beim Robert Koch Institut und bei der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit.