Wir zeigen Ihnen, wie Sie Zierkürbisse für eine herbstliche Deko in Szene setzen und wie man mit Eicheln und Hagebutten tolle Dekorationen zaubern kann.

Zierkürbis hübsch dekorieren

Bei der Herbstdeko dürfen Kürbisse nicht fehlen, oder? Und das Erstaunliche ist, es gibt immer wieder neue Ideen, wie man Zierkürbisse in Szene setzen kann. Dieses Jahr werden sie einfach dekoriert mit Schleifen, trockenen Blumen und Gräsern. Hier wird sogar noch der Stängel mit transparenten Schleifenbändern und Bindfaden verziert. Eine hübsche Dekoidee in Weiß und Grün.

Hier ist ein blauer Zierkürbis der Star. Er ist mit Sisalgras, weißen und rosafarbenen Trockenblumen verziert. Dazu ein paar grüne Blätter und eine rosafarbene Schleife drum herum, die alles zusammenhält. Es sieht aus, als sei um den Kürbis ein Kranz gebunden. Und so ein toller Kürbis ist auch immer eine schöne Geschenkidee.

Kürbis-Arrangement

Ein paar Zierkürbisse, ein bisschen Heu, ein paar grüne Blätter, Zieräpfel, gemeiner Stechapfel und eine Schale aus Holz – fertig ist ein herbstliches Arrangement, das sich sehen lassen kann. Ein hübsches Detail: das Schildchen mit der Aufschrift "Herbst".

Einfache Deko mit Kürbis

Eine ähnliche Varianten lässt sich aus getrockneten Blumen, Moos und Heu zaubern. Der Kürbis wird dann dekoriert mit Federn und Eicheln. Und auch hier gibt es ein Herbst-Etikett.

Herbstgesteck mit Artischocke

Ungewöhnlich, aber schön anzuschauen: ein Gesteck mit einer Artischocke in der Mitte, dazu weiße Rosen, weiße Blüten und grüne Blätter. Eine Schleife aus Spitze verleiht dem Ganzen einen edlen Touch.

Herbstdeko mit Eicheln

Ein Kranz aus getrocknetem Rainkohl (alternativ Flachs) darüber ein Kranz aus hellbraunem Sisalgras, oben drauf zwei größere Deko-Eicheln aus Beton und kleinere Eicheln zum Verziehen und fertig ist eine tolle Herbstdekoration.

Für diese Deko braucht man einen Weidenkranz und viele Eicheln. Mit der Heißklebepistole werden die Eichelhütchen und ganze Eicheln aufgeklebt. Der Kranz kommt in eine große Schale und die wird mit großen Deko-Eicheln, echten Eicheln in Braun und Grün und Eichenblättern dekoriert.

Eine ebenfalls wundervolle Idee sind Eicheln zum Aufhängen. In die Eichelhütchen wird ein Loch gebohrt und ein durchsichtiger Faden festgeknotet. Die Innenseite der Hütchen wird mit Klebstoff bestrichen und eine transparente Glasmurmel reingeklebt. Die fertigen Deko-Eicheln kann man zum Beispiel an Bäumen im Garten oder am Fenster aufhängen.

Herbstliche Hagebutten-Dekoration

Mit dieser Dekoration aus Hagebutten und Zieräpfeln zaubern Sie eine gemütliche Herbststimmung in Ihr Wohnzimmer. Der Kerzenschein sorgt im Dämmerlicht für zusätzlichen Glanz.

Hübsche Herbstdeko mit Lichthäusern

Eine Holzkiste mit jeder Menge Herbst drin. Töpfe mit Heidekraut und Sukkulenten sorgen für eine gute Portion Grün. Zwei Kerzenständer aus Glas und ein Lichterhaus sind die dekorativen Basics. Die Blumendekoration aus Edelrost vervollständigt das Arrangement. Und die Zieräpfel machen sich auch sehr schön in der Kiste.

Für diese Herbstdeko kommt eine Zinkschale zum Einsatz. Schließlich stehen hier einige Töpfe mit Pflanzen drin, die auch gegossen werden wollen. Mitten im Grün leuchtet ein weißes Lichterhaus. Mohnkapseln und Gräser und zwei Kerzenhalter runden den herbstliche Look ab.

Blättervorhang basteln

Die Anleitung für den Blättervorhang gibt es im Video. Eine schöne Bastelidee auch für Kinder.