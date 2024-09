Kastanien: Die schönsten Bastelideen

TIPP: So können Sie einfach Löcher in Kastanien bohren

Bei vielen Bastelideen mit Kastanien muss man Löcher bohren. Dafür verwendet man am Besten einen Kastanienbohrer. Man bekommt ihn in Bastelgeschäften. Damit lassen sich sehr einfach Löcher in die Kastanien machen. Allerdings sind diese Bohrer sehr spitz. Sie sind also nichts für kleine Kinder. Deshalb sollten Erwachsene die Löcher in die Kastanien bohren. Damit die Kastanie bei Bohren nicht wegrutscht und man sich nicht verletzt, kann man die Kastanien in einer Nusszwinge oder Nussschraube festschrauben.