Robert Stadlober hat schon als Teenager in Kinofilmen mitgespielt und gilt heute als einer der besten deutschsprachigen Schauspieler. Mit 13 wurde er durch seine Rolle als "Wuschel" in der DDR-Komödie "Sonnenallee" zum Teenie-Star. Heute ist der Österreicher 42 Jahre alt – und erinnert sich im Interview, wie sich seine Mitschüler damals über ihn lustig machten.

Ich dachte, dass meine Mitschüler nach dem ersten Mal niederknien und mich feiern. Aber sie haben mich verarscht.

Vom Schauspielern selbst war Stadlober als Jugendlicher gar nicht so fasziniert – es war das Drumherum, das ihn begeisterte: wie ein Erwachsener behandelt zu werden, in Hotels zu wohnen, mit dem Handy in der Hand im Taxi durch die Stadt zu fahren.

Ein Wendepunkt in seinem Leben war die Geburt seiner ersten Tochter. Da waren auf einen Schlag die schlimmen Angststörungen weg, die Stadlober sehr lange begleitet hatten. Heute ist er zweifacher Familienvater und lebt in Wien.

Seine Wurzeln hat Robert Stadlober nicht vergessen. Aufgewachsen ist er am Zirbitzkogel in der Steiermark an der Grenze zu Kärnten. Das ist für ihn mittlerweile ein Sehnsuchtsort – und da möchte er auch begraben werden: "Dann können mich meine Kinder da besuchen, müssen sie halt den Berg hochklettern", sagt er schmunzelnd im Gespräch mit Jörg Assenheimer.

