Lady Diana und ihr Leben in Bildern – welche Geschichten stecken dahinter?

Anfang der 1980er-Jahre kennt noch niemand die blutjunge Frau, die Prinz Charles heiraten soll. Als durchsickert, dass es eine ernstzunehmende Frau im Leben des Thronfolgers gibt, ist sie das am meisten gefragte Fotomotiv. Selbst Queen Elizabeth wird in den Schatten gestellt.

Jeder Fotograf möchte ein Bild von Lady Diana. So auch Anwar Hussein. Der Londoner Fotograf hat Lady Diana von Anfang an bis kurz vor ihrem Tod immer wieder fotografiert. Er hat neben vielen Bildern auch einige legendäre bekommen: von der Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles, am Taj Mahal, Diana mit AIDS-Kranken oder auf einem Minenfeld in Afrika.

Diese Fotos hat sich Royalexpertin Annelie Malun in einer Ausstellung in London angeschaut und hat spannende Einblicke in die Geschichten dahinter bekommen. Auch in die Geschichte des Fotografen und seiner Söhne, die in die Fußstapfen des Vaters getreten sind. Für die royalen Fotografen ist die junge Generation des britischen Königshauses das Motiv.

"Annelies Royale Welt" – der royale Podcast. Spannend, informativ und unterhaltsam. Alle 14 Tage neu.