D’r klein Kàtholik – Elsässisches Mundarthörspiel von Hebel-Preisträger Pierre Kretz

Dass der Weiße Sonntag "der schönste Tag in meinem Leben" gewesen sein soll, geht dem "klein Kàtholik" nur schwer über die Lippen. Doch dieser Satz ist gesetzt, auch wenn die Erstkommunion sich als arge Enttäuschung entpuppt. In einem furiosen Monolog erinnert sich Pierre Kretz an die scheinbar heile Welt des katholischen "Sünderdorfs". Seine Erzählung aus dem Elsass der 50er-Jahre ist humorvoll und melancholisch zugleich. Die quälende Beichte, die Angst vor den Todsünden, die Furcht vor dem Fegefeuer wechseln sich ab mit der lebhaften Beschreibung von frohen, poetischen Erlebnissen.