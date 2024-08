per Mail teilen

Andreas Löffler war ein weitgereister Schwarzwälder, ein Bauernsohn von einem schönen, stattlichen Hof. 1839 ist er zum Uhrenhandel von St. Märgen ins britische Cambridge gegangen. Von dort hat er Briefe an seine Leute daheim in St. Märgen geschrieben, die alle noch erhalten sind.

Er war nicht der Einzige, der in England Schwarzwälder Uhren verkauft hat. Um 1840 soll beispielsweise in London an fast jeder Ecke ein Uhrenhändler mit seiner Ware gestanden haben. Daheim hat man sie "Schwarzwald-Engländer" genannt. Andreas Löffler blieb für sein Geschäft nur vier Jahre Zeit – woran er jung gestorben ist, ist ungeklärt.