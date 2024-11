Max Mutzke über Familie, Rampenlicht und Heimatliebe

per Mail teilen

Sänger Max Mutzke nahm 2004 am Eurovision Song Contest (ESC) für Deutschland teil, nachdem er die Castingshow "Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star" gewonnen hat. Ursprünglich wollte er eigentlich Holzfäller werden, doch das war einmal. Seine Leidenschaft ist die Musik. Auch in seiner Familie spielte die Musik immer eine große Rolle. Max liebte es, als Kind in der Bassdrum seines Vaters zu schlafen.

Es geht aber nicht nur um seine Musik. Im SWR4 Promitalk erzählt er auch vom Tod seiner Mutter, die an Alkoholismus starb und über seinen Karrierebeginn, als er beweisen musste, dass er mehr als nur ein "Casting-Produkt" ist.

