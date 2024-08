per Mail teilen

Als Teenager entdeckt und über Nacht zu Stars geworden: Die Hanson-Brüder erobern 1997 mit ihrem Song "MMMbop" die Charts.

Isaac, Taylor und Zac Hanson sind drei ziemlich musikalische Brüder. Schon als Kinder treten sie zusammen als Band auf und machen zwei eigene Platten, die sie bei ihren Konzerten verkaufen. Auf dem zweiten Album ist der Song "MMMbop" in einer ziemlich ungeschliffenen Version drauf. Der Song, der später ihr größter Hit werden wird.

Die Hanson-Brüder starten mit "MMMbop" durch

Bei einem Festival treten die Brüder 1996 als Straßenmusiker auf und werden vom Musikmanager Christian Sabec entdeckt. Er will sie quasi als eine amerikanische Kelly Family vermarkten – und hat damit Erfolg. "MMMbop" wird in einer neuen Version zum weltweiten Hit und landet in 27 Ländern auf der Nummer 1.

Das Album der Hanson-Brüder "Middle of Nowhere" verkauft sich acht Millionen Mal. Es folgen ein Weihnachtsalbum und das Album "Three Car Garage", alles mit beachtlichen Erfolgen. Beim dritten Album sind die Jungs selbstbewusster und wollen musikalisch mitreden. Das ist aber wohl nicht vorgesehen – es kommt zum Bruch mit der Plattenfirma.

Hanson: Privat auch erfolgreich

Doch die Hansons geben nicht auf. Sie machen aus der Not eine Tugend, gründen ein eigenes Label und veröffentlichen seitdem Folkrock-Platten im Independent-Bereich. Große Hits haben sie keine mehr, sind aber immer noch aktiv und ziemlich umtriebig, zum Beispiel mit ihrer eigenen Biermarke "Hanson Brothers Beer". Privat läuft es auch gut, alle sind glücklich verheiratet und haben insgesamt 15 Kinder – das würde jetzt also für eine Big Band reichen!

Im Jahr 2023 haben sie sich nochmal ihrem Hit angenommen und gemeinsam mit der Pop-Rock-Band Busted ein Cover aufgenommen: "MMMBop 2.0". An das Original kommt die Coverversion wohl nicht ran. Aber das muss sie auch nicht.