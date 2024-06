"You'll Never Walk Alone" von Gerry and the Pacemakers hat sich zur Hymne in vielen Fußballstadien entwickelt. Ursprünglich war der Song mal das Finale eines Broadway Musicals.

Der Stadionsong war mal ein Broadway Musical Finale

Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, in der MEWA Arena in Mainz oder bei der Borussia in Dortmund und überhaupt in vielen Fußballstadien: Die Fans machen ihrer Mannschaft vor dem Spiel Mut mit einem Lied: "You’ll Never Walk Alone", aus tausenden von Kehlen. "Wir sind bei Euch", das ist die Botschaft der Fans an ihre Mannschaft. Es war ein sehr weiter Weg bis dieses Lied den Weg in die Fußballarenen gefunden hat und der führt weit in die Vergangenheit.

"You'll Never Walk Alone" ist das Finale des Broadway Musicals "Carousel" von 1945. Frank Sinatra war der erste, der den Song auf Platte aufgenommen hat.

18 Jahre später, 1963, Musik aus Liverpool ist angesagt, weil die Beatles die Welt eroberten. Da wurden auch andere Bands aus Liverpool interessant. Zum Beispiel Gerry and the Pacemakers. Beatles-Produzent George Martin nahm mit Gary und seinen Jungs "You’ll Never Walk Alone" auf, einfach weil es so ein schönes Lied war. Es wurde eine Nr.1 in England.

Aber wie kommt "You'll Never Walk Alone" auf den Fußballplatz?

So soll es gewesen sein: Bei Heimspielen der "Reds", also des FC Liverpool, war es üblich, dass die Fans in der Halbzeit mit Musik unterhalten wurden. Einmal fiel die Lautsprecheranlage aus, genau in dem Moment, als "You’ll Never Walk Alone" lief. Klar, Gerry and the Pacemakers waren Liverpool Jungs und die Fußballfans in Liverpool kannten das Lied. Die Lautsprecher gingen also kaputt – und die Fans haben einfach weitergesungen.

Beim nächsten Spiel haben die Fans das Lied wieder angestimmt und es wurde die Vereinshymne des FC Liverpool. Englische Fußballfans haben dann das Lied bei Europapokalspielen auch hier in Deutschland gesungen, die Deutschen haben gestaunt – und auch gesungen. Zuerst waren es die Fans vom FC St Pauli und von da ist es in viele andere Stadien geschwappt.

Inzwischen gibt es auch viele Neuaufnahmen: Bela B., The Lightning Seeds, The BossHoss (zusammen mit Spielern des FC St. Pauli) oder die Toten Hosen. Auch Pink Floyd haben in dem Stück Fearless auf dem Album Meddle (1971) die Liverpooler Fan-Gesänge verwendet.