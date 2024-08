"Dreadlock Holiday" erzählt die Geschichte eines Jamaika-Besuchs, der gründlich daneben ging und in einem Popsong landete.

Die Geschichte, die im Song erzählt wird, setzt sich aus den Erfahrungen drei verschiedener Menschen zusammen. Den meisten Einfluss hatte allerdings der Urlaub von Eric Stewart und dem Sänger der Moody Blues, Justin Hayward.

Eric Stewart und Graham Gouldmann von 10cc machen aus ihren eigenen Erfahrungen und den Begegnungen anderer den Hit "Dreadlock Holiday". picture-alliance / Reportdienste Picture-Alliance / Photoshot | -

"Dreadlock Holiday" auf Barbados

Sommer, Sonne, Cocktails am Strand und der wiegende Rhythmus des Reggae, das wollen die beiden erleben. Sie buchen eine Reise in die Karibik und machen Urlaub auf Barbados. Auf der Insel kommt Justin in einige unangenehme Situationen. Im Song wird daraus ein Tourist, der versucht, sich auf Jamaika anzupassen.

Unangenehme Begegnungen auf Jamaika

Gleich am ersten Abend auf dem Weg ins Hotel ist es für den weißen Touristen vorbei mit der Urlaubsidylle. Drei dunkle Gestalten versperren ihm den Weg. "Oh", sagt der eine, "was haben wir denn da. Dieses Silberkettchen, das möchte ich gerne haben – ich gebe Dir einen Dollar dafür." Der Mann ist empört: "Das ist viel mehr wert, außerdem ist es ein Geschenk von meiner Mutter!"

Darauf antwortet die finstere Gestalt: "Ich mag Deine Kette, ich bekomme Deine Kette. Ich kann Dir auch die Hände abschneiden, wenn Dir das lieber ist. Du bist hier ziemlich alleine. Vielleicht solltest Du etwas mehr Respekt zeigen. Wir sind noch nicht am Ende mit Dir!"

Der Tourist versucht, die drei friedlich zu stimmen. Jamaika war früher britische Kolonie und Cricket ist ein beliebter Sport. "Cricket mag ich nicht – ich liebe es" – beteuert er. "Ich liebe Reggae, ich liebe Jamaika!" Doch es hilft nichts. Der Tourist wird sein Silberkettchen los. Glücklich kommt er im Hotel an. Doch dort muss er feststellen, dass da jede Menge Drogendealer herumlaufen, die ihm ihren Stoff andrehen wollen.

10cc machen einen Hit aus dem Horror-Urlaub

Eric Stewart schreibt mithilfe seines Bandkollegen Graham Gouldmann einen Reggea-Song. 10cc erzählen in "Dreadlock Holiday" die Geschichte eines bedauernswerten Touristen, dessen Urlaub in Jamaika so gründlich in die Hose gegangen ist. Immerhin gibt es am Pool Pina Colada.

Mit Dreadlock Holiday" landen 10cc im Jahr 1978 in Großbritannien in den Charts auf Platz eins. Auch in anderen Ländern kommt der Song gut an – vor allem in Irland, Neuseeland und Australien – alles Länder, in denen Cricket eine wichtige Rolle spielt.