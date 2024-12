Als die Band Toploader an ihrem ersten Album arbeitet, fehlt ihnen noch ein Hit. Sie entscheiden sich, "Dancing In The Moonlight" aus den 60ern zu covern – und machen damit alles richtig.

1997 gründen vier Musiker aus Eastborne in England eine Band. Ihr Stil: Alternative-Rock. Alternativ ist auch der Bandname. Sie suchen einen eingängigen Begriff und benennen sich nach Waschmaschinen, die man von oben füllt: Toploader

Sie schreiben fleißig Songs, spielen viele Gigs und erarbeiten sich schnell eine Fangemeinde. Schließlich bekommen sie Ende 1999 ihren Plattenvertrag. Es gelingt ihnen ein richtig gutes Album, das vor allem aus eigenen Titeln besteht, darunter "Lady Let Me Shine" und "Let The People Know".

Toploader covern einen Song aus den 60ern

Es sind alles gute Songs, die von der etwas schmutzigen Stimme von Sänger Joseph Washbourn geprägt werden. Doch es fehlt noch der eine Hit – der eine Volltreffer. Toploader kommen auf die Idee, den vergessenen 60er-Jahre-Song "Dancing in the Moonlight" von der unbekannten US-Band Boffalongo zu covern.

Boffalongo - Dancing in the Moonlight

Der Text handelt von Menschen, die in einer warmen Sommernacht tanzen und das Leben genießen – eine Art musikalische Flucht vor der Wirklichkeit. Sherman Kelly von Boffalongo hatte den Song im Krankenhaus geschrieben, nachdem er sich von einem brutalen Überfall im Urlaub auf einer Karibikinsel erholen musste. Er wollte damit aus einem negativen Ereignis etwas Positives machen – eine friedliche Vision, in der Freude über Schmerz triumphiert.

Mit "Dancing In The Moonlight" in die Charts

Toploader nehmen den Song auf und fangen genau diese Stimmung ein. Am Ende unterscheidet sich der Song von allen anderen auf dem Album "Oka's Big Moka" durch seinen etwas softeren Sound und seine besonders positive Ausstrahlung.

Die Plattenfirma weiß sofort: Das wird die Single. Und ausgerechnet der Song, den Toploader nicht geschrieben haben, wird im Jahr 2000 zum internationalen Hit.

Toploader - Dancing in the Moonlight (Official Lyric Video)

Topleader erlebt ein Auf und Ab

Doch der Höhenflug hält nicht lange an. 2003 trennt sich die Band. Joseph Washbourn arbeitet als Songwriter für andere Künstler und Gitarrist Dan Hipgrave wird ein bekannter Fernsehmoderator.

Aber man sollte eine gute Waschmaschine nie zu früh abschreiben! 2009 findet die Band wieder zusammen, veröffentlicht neue Alben und geht erneut auf Tournee. Heute sind sie als fester Bestandteil der britischen Rockszene vor allem für ihre elektrisierenden Live-Auftritte bekannt und natürlich, weil man nie genug (von) "Dancing In The Moonlight" haben kann.