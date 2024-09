Torsten Buschmann und Veit Berthold haben am Mittwoch ihre Stadtwette verloren. Drei Monate vor Weihnachten sind gaaanz viele Leute im Weihnachtsoutfit auf den Kornmarkt gekommen. Und nicht nur das: Der Weihnachtsmann und zwei Rentiere waren auch da!

Also ging es zur Wetteinlösung für Torsten Buschmann ans Gymnasium an der Stadtmauer, wo er sich als Musiklehrer beweisen musste. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern singt er "Last Christmas" mit einem leicht veränderten Text. Aber schaut es euch am besten selbst an!