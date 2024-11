Die unangefochten am härtesten arbeitende Band der Metal-Szene wird im Jahr 2025 weitere Konzerte in der ganzen Welt antreten. Der Startschuss für Europa fällt am 17. Juni in Stuttgart.

Datum: Dienstag, 17. Juni 2025 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Stuttgart | Schleyerhalle Vorverkauf: Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Programm: Shield Of Pain Tour 2025 Veranstalter Russ In den vergangenen mehr als 50 Jahren haben Judas Priest weltweit mehr als 50 Millionen Alben verkauft und sind in den größten Stadien der Welt aufgetreten. Mit ihrer sich weiterentwickelnden Musik und ihren Live-Auftritten entstand auch eine starke, einzigartige Identität – ein Look, der sowohl die Band definiert als auch zukünftige Generationen von Metal-Bands auf der ganzen Welt beeinflusst hat. Mit jedem Jahr wächst die Legende Judas Priest weiter – 2022 wurden sie in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen und absolvierten eine ausverkaufte Welttournee anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums. Auch im Jahr 2025 werden Judas Priest ihre Krone als eine der größten und besten britischen Bands der Welt behalten.