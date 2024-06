Hip-Hop Made in Germany (and Stuttgart)

per Mail teilen

Vom beschaulichen Heidelberg bis in die Metropolen: HipHop - Made in Germany zeigt, wie sich Deutschrap seit den 80ern verändert hat. Ob Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, ob Mauerfall oder Klimawandel – Deutschrap reagiert auf Ereignisse, nimmt den Zeitgeist auf, kritisiert und polarisiert dabei.

20.06.2024, 20:30 Uhr, 90 Minuten, Württembergischer Kunstverein.

Von Realness zu Kommerz? Vom beschaulichen Heidelberg bis in die Metropolen! Wie hat sich Deutschrap seit den 80ern verändert – und wie spiegelt Hiphop dabei die deutsche Gesellschaft wider? Ob Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, ob Mauerfall oder Klimawandel – Deutschrap reagiert auf Ereignisse, nimmt den Zeitgeist auf, kritisiert und polarisiert dabei. Eine Zeitreise durch die Jahrzehnte. Was hat sich in der Stuttgarter Hiphop-Szene seit den 90ern getan? Darüber wird im Anschluss gesprochen.

Im Anschluss Talkrunde mit DJ 5ter Ton (Massive Töne) und DJ Friction (Freundeskreis)

Moderation: DJ Sandy (DASDING)