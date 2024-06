Hip-Hop Made in Germany (and Stuttgart)

per Mail teilen

Vom beschaulichen Heidelberg bis in die Metropolen: HipHop - Made in Germany zeigt, wie sich Deutschrap seit den 80ern verändert hat. Ob Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, ob Mauerfall oder Klimawandel – Deutschrap reagiert auf Ereignisse, nimmt den Zeitgeist auf, kritisiert und polarisiert dabei.

20.06.2024, 20:30 Uhr, ca. 90 Minuten Film plus Talkrunde im Anschluss, Württembergischer Kunstverein.

Infos zur Barrierefreiheit hier.

Inhaltsverzeichnis

Von Realness zu Kommerz? Vom beschaulichen Heidelberg bis in die Metropolen! Wie hat sich Deutschrap seit den 80ern verändert – und wie spiegelt Hiphop dabei die deutsche Gesellschaft wider? Ob Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, ob Mauerfall oder Klimawandel – Deutschrap reagiert auf Ereignisse, nimmt den Zeitgeist auf, kritisiert und polarisiert dabei. Eine Zeitreise durch die Jahrzehnte. Was hat sich in der Stuttgarter Hiphop-Szene seit den 90ern getan? Darüber wird im Anschluss gesprochen.

Im Anschluss Talkrunde mit DJ 5ter Ton (Massive Töne) und DJ Friction (Freundeskreis)

Moderation: DJ Sandy (DASDING)