Missstände im Turnen: Kultusministerium fordert externe Aufarbeitung und Maßnahmenkatalog

Der Schwäbische Turnerbund und der Landessportverband waren am Donnerstag (23.01.25) ins Kultusministerium Baden-Württemberg geladen, um über die Missstände im Turnen zu beraten.

Bereits vor einigen Wochen hatte Baden-Württembergs Sportministerin Theresa Schopper eine externe Aufarbeitung der Missstände am Stuttgarter Turnforum ins Gespräch gebracht. Im Interview mit SWR Sport sagte sie Mitte Januar: "Ich glaube nicht, dass wir das nur mit einer internen Aufklärung hinbekommen." Am Donnerstag fand nun ein Gespräch zwischen Ministerium, dem Schwäbischen Turnerbund (STB) und dem Landessportverand Baden-Württemberg statt.

Ministerium erwartet externe Aufarbeitung

Die Haltung des Ministeriums bleibt nach dem Gespräch unverändert: "Internationale Wettbewerbsfähigkeit darf nicht über der körperlichen und seelischen Gesundheit der Athletinnen und Athleten stehen. Wir erwarten nun eine unabhängige, externe Aufarbeitung der Vorfälle. Und wir behalten uns auch weiterhin vor, gegebenenfalls Mittel einzufrieren", so Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann.

Das Kultusministerium will im Jahr 2025 über den Landessportverand insgesamt gut 1,6 Millionen Euro an den Turnsport im Land auszuzahlen - und ist damit eine wichtige Finanzierungsquelle.

Missstände im Turnen: Maßnahmenkatalog gefordert

Laut Hager-Mann habe das Ministerium seine Erwartungen klar formuliert: "Eine unabhängige, externe Aufarbeitung der Vorkommnisse ist unabdingbar. Ziel muss dabei sein, die Geschehnisse einerseits vollständig aufzuklären, andererseits die bestehenden Kontrollmechanismen genau zu überprüfen und zu analysieren, warum diese nicht gegriffen haben. Hier erwarten wir eine zeitnahe Bestätigung seitens des Schwäbischen Turnerbundes, dass dies umgesetzt wird", so der Ministerialdirektor.

Aus den Ergebnissen dieser Aufarbeitung "muss ein konkreter Maßnahmenkatalog erstellt werden, wie solche Vorfälle künftig effektiv verhindert werden. Diese Maßnahmen gehören zudem immer wieder auf den Prüfstand", sagte Hager-Mann.

STB setzt auf klare Transparenz

Der Schwäbische Turnerbund hat sich nach dem Gespräch nicht öffentlich geäußert, setzt aber auf klare Transparenz bei der Aufarbeitung. Das hatte STB-Geschäftsführer Matthias Ranke bereits im Interview mit SWR Sport angekündigt. Der STB will die beauftragte externe Kanzlei bei der Aufarbeitung so gut es geht unterstützen. Als "alternativlos" beschrieb Ranke diesen Weg: "Um das Vertrauen zurückzugewinnen, das wir in den letzten Monaten und Wochen verloren haben, braucht es eine externe Aufarbeitung."