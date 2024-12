Derbysieg gegen Göppingen: TVB Stuttgart mit Lebenszeichen im Abstiegskampf

Der TVB Stuttgart schöpft durch den Derbysieg gegen Frisch Auf Göppingen neue Hoffnung im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga. Auch abseits des Felds gibt es Grund zur Freude.

Der TVB besiegt in der Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen mit 30:26 (13:12) und stellt den Kontakt zur Konkurrenz her. Die Stuttgarter erwischten einen guten Start. Nach einer frühen Zeitstrafe für Göppingens David Schmidt erspielte sich der TVB eine schnelle 4:0-Führung. Es dauerte fast fünf Minuten, bis Oskar Sunnefeldt den ersten Treffer für die Gäste erzielte.

Bis zur Pause kämpften sich die Göppinger zurück ins Spiel und konnten sich dabei auf Ludvig Hallbäck mit fünf Treffern und Torhüter Tibor Ivanisevic mit neun Paraden im ersten Abschnitt verlassen. Zur Pause war die Führung des TVB auf ein Tor geschrumpft - Lenny Rubin sorgte mit der Sirene für das 13:12.

TVB Stuttgart mit starkem Auftakt in die zweite Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit kamen die Stuttgarter besser ins Spiel. Rubin schweißte den Ball ins linke Eck, auf der anderen Seite scheiterte Marcel Schiller, so dass Torben Matzken und Daniel Fernandez mit jeweils zwei Treffern für die erste Sechs-Tore-Führung des TVB sorgen konnten.

Göppingen bekam in dieser Phase in der Offensive kein Bein auf den Boden, Stuttgarts Keeper Miljan Vujovic brachte die Gäste ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Es dauerte über zehn Minuten, bis Frisch Auf zum ersten Treffer kam. Schiller scheiterte zunächst per Siebenmeter an Vujovic, konnte aber den Nachwurf verwandeln.

Die Stuttgarter konnten sich zunächst noch weiter absetzen, führten zwischenzeitlich mit neun Toren Vorsprung. Dann kamen die Göppinger nochmal heran, ließen den Rückstand auf vier Tore schmelzen. Am Ende war die Hypothek dann aber zu groß. Nach dem Schlusspfiff bejubelten die Gastgeber einen verdienten 30:26-Erfolg.

Mit jetzt 4:22 Punkten stellt der TVB den Kontakt zum HC Erlangen (4:20) und Göppingen (6:18) her. Am Montag bestreitet der TVB bei der SG BBM Bietigheim das nächster Lokalderby. Göppingen muss schon am Sonntag gegen den TBV Lemgo Lippe ran.

Kai Häfner bleibt beim TVB an Bord

Der wichtige Sieg wurde durch eine weitere erfreuliche Nachricht abgerundet: Routinier Kai Häfner bleibt dem TVB erhalten. Der Verein gab vor der Partie bekannt, dass der 34-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. "Wir freuen uns sehr darüber, Kai für zwei weitere Spielzeiten an den TVB binden zu können. Kai hat von Anfang an eine enorm wichtige Rolle in der Mannschaft angenommen und geht als Führungsspieler voran", so Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Der Linkshänder war 2023 von der MT Melsungen nach Stuttgart gewechselt und ist seitdem eine wichtige Stütze. Nach dem Gewinn von Olympia-Silber mit der Nationalmannschaft im Sommer in Frankreich hatte der Rückraumspieler seinen Rücktritt aus dem DHB-Team erklärt.