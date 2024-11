Romy Schneider freut sich auf ihren ersten Dreh in New York, das Hula-Hoop-Fieber ergreift die Münchener Jugend, Willy Brandt plaudert in einer Hörfunkreportage über Privates, Konrad Adenauer lädt Journalisten zum Boccia-Spiel ein und Fritz Walter kommentiert die Fußball-Tricks seiner Weltmeister von 1954. Unterhaltsames von damals, Skurriles, Politisches wie Kulturelles – ARD Retro lädt ein zur Zeitreise in die 50er und 60er Jahre. Ob in der ARD Mediathek oder in der ARD Audiothek : Die historischen Originalaufnahmen aus der Nachkriegszeit bis 1965 machen die damalige Zeit sichtbar, hörbar, nacherlebbar. Informatives von gestern als Inspiration für heute.

Heimatgeschichte in Film und Ton

Es sind vor allem die Geschichten aus den Regionen, Städten, Dörfern und Familien, die wie kaum andere Quellen den Zeitgeist einer Gesellschaft im Aufbruch und im Wandel zeigen, den Alltag der Menschen vor Ort in allen Facetten. Aus heutiger Sicht manchmal zum Schmunzeln und zugleich überraschend informativ und überraschend.



Vom südlichsten Zipfel Bayerns bei Oberstdorf bis hoch in den Norden auf die Ferieninsel Sylt, von der westlichsten Gemeinde im Selfkant an der holländischen Grenze bis nach "Stalinstadt" im Osten, dem heutigen Eisenhüttenstadt: Es gibt viel zu entdecken. Vielleicht ist ja auch ein Video oder Audio aus Ihrer Gemeinde dabei? Gehen Sie mit unserer Landkarte auf eine audiovisuelle Reise in die Vergangenheit! Eine völlig neue Art Deutschland und die eigene Heimat kennenzulernen.

Nachgefragt: Was ist eigentlich ARD Retro?

V.l.n.r.: Moderator Hans Rosenthal, Autor Horst Pillau (stehend) und Toningenieur Harro Michna 1955 am Mischpult im RIAS-Studio Deutschlandradio/Heinz Rothe

Ost-West-Konflikt, Mauerbau, neue Technik, Fluchtbewegungen oder rasante gesellschaftliche Umwälzungen in Städten und Gemeinden sind die großen Themen der 50er und 60er Jahre, die die Gemüter bewegten – medial begleitet von den Reporter:innen des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens vor Ort, Tag für Tag.



ARD Retro – das gemeinsame Archivöffnungsprojekt von ARD, Deutschlandradio und dem Deutschen Rundfunkarchiv (DRA) – bringt diese Originalaufnahmen online. Beiträge der regionalen Berichterstattung bis in das Jahr 1965 sind in stetig wachsender Anzahl zu jeder Zeit kostenlos und dauerhaft in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek abrufbar. Die Beitragszahler:innen bekommen sozusagen ihr Programm "zurück".

Retro Spezial DDR DRA

Das DRA stellt unter dem Label Retro Spezial DDR für das gemeinsame Retro-Projekt frühe Fernsehproduktionen (Nachrichten- und Magazin-Beiträge) aus den Archiven des DDR-Fernsehens bereit: Eine Vielzahl von Beiträgen der "Aktuellen Kamera ", der zentralen Nachrichtensendung der DDR, und des innenpolitischen Magazins "Prisma " geben Einblick in die politische Berichterstattung des staatlichen Fernsehens.



Historische Hintergründe zu den Sendungen finden Sie im Dossier "Frühes DDR-Fernsehen" .

Gut zu wissen

Aus urheberrechtlichen Gründen werden derzeit nur Beiträge vor 1966 online gestellt. ARD Retro soll aber schrittweise auch um Produktionen aus späteren Jahren erweitert werden.



Die Publikation erfolgt in dem Bewusstsein dafür, dass sich Sprache und Sehgewohnheiten geändert haben, Rollenverständnis und Rechtsempfinden nicht mehr unseren heutigen Vorstellungen entsprechen. Wichtig ist uns aber, den authentischen Blick auf das damalige Leben zu wahren, so wie er in den Originalbeiträgen überliefert ist. Deshalb werden die Beiträge nicht nachträglich verändert oder sprachlich angepasst.



Fragen und Antworten zu ARD Retro finden Sie in unseren FAQ .

Feedback willkommen: Was sind Ihre Gedanken zu ARD Retro?

Welcher Beitrag im Retro-Angebot gefällt Ihnen besonders?

Welche persönlichen Erinnerungen verbinden Sie mit unseren Archivbeiträgen?

Welche speziellen Themen aus der Zeit vor 1966 interessieren Sie am meisten?

Wie gefällt Ihnen das Archivöffnungs-Projekt ARD Retro?



Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gern unter: Retro@ARD.de