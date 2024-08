Preisverleihung in Bad Hönningen

Rund 1,7 Millionen Rheinland-Pfälzer engagieren sich Jahr für Jahr unentgeltlich in ihrer Freizeit in einem Ehrenamt. Das wollten wir feiern und "Danke" sagen für die großartige Arbeit, die Ehrenamtliche in Rheinland-Pfalz leisten.

Diese Menschen tun etwas, sie setzen sich für andere ein oder unterstützen eine gute Sache. Sie bringen sich und ihre Zeit ein. Im sozialen oder kulturellen Bereich, beim Sport oder für Natur und Umwelt: Die Palette ihres vorbildhaften und nachhaltigen Engagement ist groß und immer wieder überraschend. Das wollen wir feiern und Danke sagen für die großartige Arbeit, die sie meist im Verborgenen leisten. Das ganze Jahr über stellen wir aktive Menschen vor und berichten über ihre besonderen Engagements.

Höhepunkt der Aktion war eine Preisverleihung im SWR Fernsehen, in der herausragende Menschen und ihre Projekte gewürdigt und ausgezeichnet wurden. Am 25. August 2019 hieß es in Bad Hönningen dann "Der Ehrensache-Preis geht an …". Gastgeber und Moderator Martin Seidler begrüßte auf der SWR-Bühne live die Ehrenamtlichen, um den Ehrensache-Preis 2019 zu vergeben. Eine prominente Jury mit Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Michael Schulte und Hans-Jürgen "Knacki" Deuser stand Pate für besonderes ehrenamtliches Engagement. Ministerpräsidentin Malu Dreyer vergab wie jedes Jahr den Ehrenpreis. Der Publikumspreis wurde live ermittelt, daran konnten sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen und für ihren Lieblingskandidaten voten.

Bühnenprogramm mit Michael Schulte und "Knacki" Deuser

Als Dankeschön hatten wir wieder namenhafte Künstler eingeladen, die diesen Abend mit einem bunten Unterhaltungsprogramm abrundeten.

Michael Schulte

Der deutsche Singer-Songwriter kam mit seiner aktuellen Single zur Ehrensache 2019. Der BAMBI-Gewinner und ESC-Star begann seine Karriere 2009 als YouTube-Cover-Künstler und erspielt sich dort eine beachtliche Fangemeinde: 50 Millionen Views und über 200.000 Abonnenten. 2011 wurde er bei der Show "The Voice of Germany" entdeckt. Seine erste Single "Carry Me Home" erreichte auf Anhieb auf Platz 8 der deutschen Single-Charts. Mit seinem Titel "You Let Me Walk Alone" vertrat er Deutschland 2018 erfolgreich beim Eurovision Song Contest, belegte überraschend den vierten Platz und kletterte auf Platz drei der deutschen Single Charts. Im selben Jahr bekam er den Publikums-Bambi verliehen. 2019 nun präsentiert Michael Schulte seine neue Single "Back To The Start". Eine Erinnerung an den Beginn des Lebens, an die Kindheit und die Leichtigkeit, mit der man durchs Leben ging.

Klaus-Jürgen "Knacki" Deuser

Deutschlands Comedy Coach Nr. 1 entwickelte die Formate "NightWash", das "ZDF-Neo-Comedy-Lab", die "SWR3 Spaßkantine" oder auch das Deutsche Stand-up Festival.

In Kaiserslautern geboren, baute Knacki Deuser das Comedy-Format zum Sprungbrett für eine ganze Generation deutscher Comedians auf. Dafür erhielt er 2016 den Deutschen Comedypreis. Der Hochleistungssportler und studierte Betriebswirt blickt mittlerweile auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung zurück.