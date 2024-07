Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

11:26 Uhr ++ Langer Stau nach Unfall auf A63 am Morgen ++ Ein Unfall auf der A63 zwischen Lohnsfeld und Kaiserslautern hat am Morgen im Berufsverkehr für einen langen Stau gesorgt. Wie die Polizei berichtet, war ein Lkw ins Schlingern geraten und von der Autobahn abgekommen. Der Lkw streifte eine Schutzplanke, krachte in einen Wildschutzzaun und landete in einer Böschung. Der 47-jährige Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weil Öl und Diesel ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr die Autobahn säubern – dazu musste die A63 kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 50.000 Euro. Auf der A63 zwischen Lohnsfeld und Kaiserslautern hat am Morgen ein Lkw-Unfall für einen Stau gesorgt. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.07.2024 um11:30 Uhr.

10:08 Uhr ++ Handballer aus Kaiserslautern heute mit drittem Olympiaspiel ++ Handball-Nationaltorhüter David Späth aus Kaiserslautern ist heute mit seinem Team wieder bei den Olympischen Spielen in Paris gefragt. Ab 11 Uhr beginnt das Vorrunden-Spiel der Deutschen gegen Kroatien. Mit vier Punkten ist das deutsche Team aktuell Gruppenerster. Gewonnen haben sie bisher gegen Japan und Schweden. Die Handball K.o.-Runde startet am kommenden Mittwoch mit dem Viertelfinale. Dafür qualifizieren sich die ersten vier Teams jeder Gruppe. Hier gibts nochmal einen Artikel zum Aufstieg von David Späth: Handball | EM Senkrechtstarter David Späth bei Heim-EM dabei Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Handball-EM in Deutschland (10. bis 28. Januar) fünf Turnier-Debütanten in den deutschen Kader berufen. Mit dabei ist David Späth von den Rhein-Neckar Löwen. 14:00 Uhr SWR Aktuell am Nachmittag SWR Aktuell Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.07.2024 um 10:30 Uhr.

9:20 Uhr ++ Luchs im Pfälzerwald tot aufgefunden ++ Ein im Pfälzerwald ausgewilderter Luchs ist tot im Kreis Südwestpfalz aufgefunden worden. Der Luchs wurde 2019 in einem Wiederansiedlungsprojekt freigelassen, hat das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf in Trippstadt mitgeteilt. Jetzt ist der Schädel des Luchses in Bruchweiler-Bärenbach gefunden worden. In der Nähe habe auch der Halsbandsender gelegen, der bis vor drei Jahren noch die Positionsdaten des Luchses geschickt hatte. Hinweise auf die Todesursache des Tiers lägen nicht vor. Nach Angaben des Umweltministeriums leben immer mehr Luchse im Pfälzerwald. Im vergangenen Jahr sollen sieben Junge in der Region geboren worden sein. Trippstadt Nach Ende des Wiederansiedlungsprojekts 80 Kameras um Luchse zu beobachten Gibt es nach dem Ende des Ansiedlungsprojekts noch Luchse im Pfälzerwald? Das soll jetzt mit Hilfe von Wildkameras kontrolliert werden. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:33 Uhr ++ Prozess wegen tödlicher Schüsse beginnt ++ Im Februar ist im südpfälzischen Ranschbach ein Mann mitten auf der Hauptstraße des Winzerortes erschossen worden - heute beginnt am Landgericht Landau der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Staatsanwaltschaft geht zwar fest davon aus, dass der Angeklagte den Mann in Ranschbach in der Südpfalz mit einem Revolver erschossen hat. Aber vieles ist noch gar nicht klar. Vor allem die Frage, nach dem Warum. Beide Männer kannten sich, und der Angeklagte soll sein Opfer auch schon früher geschlagen haben - aber: warum es dann in Ranschbach derart eskaliert ist, das soll vor Gericht geklärt werden. Eventuell leidet der Angeklagte auch an einer psychischen Störung - auch das muss abgeklärt werden. Aktuell ist der heute 28-Jährige in der Psychiatrie untergebracht. Es sind zwölf Verhandlungstage eingeplant. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.07.2024 um 7:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ Polizei kontrolliert, ob Autos verschlossen sind ++ Wer in Kaiserslautern oder Landstuhl wohnt, könnte in den kommenden Tage Unbekannte am eigenen Auto beobachten. Die Polizei kontrolliert nämlich, ob geparkte Autos richtig abgeschlossen wurden. Damit will die Polizei auf mögliche Diebstähle aufmerksam machen. Deshalb gibt es in den nächsten Tagen verstärkt Kontrollen, sagte ein Polizeisprecher. Im Rahmen dieser Kontrollen gehen die Beamten - teils auch zivil gekleidet - in Kaiserslautern und Landstuhl durch die Straßen und prüfen, ob Fahrzeuge verschlossen sind. Hintergrund ist, dass Autobesitzer ihre Autos immer wieder offen stehen lassen. Genau das verlocke aber Kriminelle, auf einfache Art und Weise etwas stehlen zu können. Deshalb sollen auch keine Wertgegenstände im Auto hinterlassen werden. Dazu gibt es am Donnerstag von 11 bis 14 Uhr einen Infostand auf dem Globus-Parkplatz in Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.07.2024 um 6:30 Uhr.

16:43 Uhr ++ Lebensmittel schlecht gekühlt - Polizei stoppt Transporter bei Kaiserslautern ++ Ein Kleintransporter ist auf der A6 bei Kaiserslautern aus dem Verkehr gezogen worden, weil er unter anderem Meeresfrüchte und Geflügel ungekühlt transportiert hatte. Wie die Polizei mitgeteilt hat, wurden die Beamten am Montag auf einen sichtbar überladenen Transporter aufmerksam. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Transporter schwerer war als erlaubt. Zudem entdeckte die Polizei Lebensmittel auf der Ladefläche, die eine Kühlung von -18 Grad gebraucht hätten. In dem Transporter war es laut Polizei allerdings deutlich wärmer. Daraufhin wurde die Ladung sichergestellt, der Fahrer und Firmeninhaber müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 16:30 Uhr.

15:42 Uhr ++ Bürgermeister von Fischbach bei Dahn tritt zurück: "Umgangston immer rauer" ++ Der Ortsbürgermeister von Fischbach bei Dahn, Michael Schreiber (CDU), ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Darüber hatte zuerst die Rheinpfalz berichtet. Schreiber begründet seinen Rückzug damit, dass der Umgangston in der Gesellschaft, aber auch in der Politik, immer rauer geworden ist. Das Menschliche sei komplett verloren gegangen. Man suche nicht mehr das persönliche Gespräch oder die sachliche Diskussion, so Schreiber. Besonders schlimm für ihn sei auch, dass man über Dritte erfahre, welche Anschuldigungen über einen in den sozialen Medien verbreitet werden. Wenn man nachts nicht mehr schlafen könne und es einem an die Gesundheit ginge, müsse man einen Schlussstrich ziehen. Der erste Beigeordnete von Dahn wird die Aufgaben von Schreiber vorerst übernehmen. Schreiber war seit 2014 Bürgermeister der Gemeinde Fischbach bei Dahn im Kreis Südwestpfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 15:30 Uhr.

15:14 Uhr ++ Wetter: Ab Mittwoch Gewitter im Westen der Pfalz möglich ++ Heute Nachmittag steigen die Temperaturen weit über die 30-Grad-Marke. Auch morgen scheint zunächst die Sonne. Später entstehen vermehrt Quellwolken und örtlich kräftige Gewitter. Bei großer Schwüle erreichen die Temperaturen nochmal 31 bis 33 Grad. Abgesehen von möglichen Sturmböen in Gewitternähe aus westlicher Richtung ist Wind kaum ein Thema. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag und Freitag warm und sehr schwül, dabei häufiger Schauer und Gewitter. Donnerstag bis 28, Freitag bis 26 Grad. Das Wetter im SWR Sendegebiet

14:52 Uhr ++ Pfälzer Messdiener treffen den Papst ++ 750 Pfälzer Messdienerinnen und Messdiener treffen heute Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom. Die Gruppe aus dem Bistum Speyer nimmt an einer internationalen Wallfahrt teil. Insgesamt werden sich heute 50.000 junge Menschen aus ganz Europa auf dem Petersplatz in Rom versammeln, um Papst Franziskus live zu erleben. Sie erwartet ein ganz besonderer Offener Gottesdienst und der Segen des Oberhauptes der katholischen Kirche. Allerdings bei 40 Grad im Schatten - es wird also wortwörtlich eine heiße Veranstaltung. Die Speyrer Delegation ist seit Montag da und feiert auch Gottesdienste mit dem ebenfalls angereisten Bischof Karl-Heinz Wiesemann, lernt aber auch Rom kennen bei zahlreichen Rundfahrten und Rundgängen. Auch Spaßiges steht auf dem Wallfahrts-Programm - so sollen die Pfälzer Ministranten zum Beispiel die beste Eisdiele Roms finden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 13:30 Uhr.

13:43 Uhr ++ Hitze-Check: Kaiserslautern bekommt gelbe Karte Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass einige Städte in Deutschland viel zu viel versiegeln. Auch in Kaiserslautern gibt es zu viele betonierte Flächen, heißt es. Deshalb hat die Stadt im sogenannten Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe eine gelbe Karte bekommen. Rot haben Städte bekommen, die extrem stark versiegelt sind und kaum Grünflächen haben. Spitzenreiter in Deutschland ist Ludwigshafen. Kaiserslautern hat eine gelbe Karte bekommen, weil die Stadt zwar stark versiegelt ist, allerding hat sie auch viel Grün zu bieten. So zum Beispiel im Volkspark und in der Gartenschau. Trotzdem sagt die Deutsche Umwelthilfe, dass die Stadt noch mehr Grünflächen braucht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 13:30 Uhr.

12:42 Uhr ++ Heute schon Straßen wegen Schlabbeflickerfestival in Pirmasens gesperrt ++ Wegen des Schlabbeflickerfestivals am Wochenende sind in Pirmasens einige Straßen gesperrt. Ab heute ist der Münzparkplatz in der Bahnhofstraße und die dortigen E-Ladesäulen nicht nutzbar, teilt die Stadt mit. Von Donnerstagnachmittag an können Autofahrer auf der Bahnhofstraße nur bis zur Sparkasse fahren. Wegen des Wochenmarkts werden außerdem Teile der Ringstraße gesperrt – und zwar von Donnerstag bis Samstagnachmittag. Die Pirmasenser Verwaltung empfiehlt Besuchern des Schlabbeflicker-Festivals die Innenstadt-Parkhäuser anzusteuern. Von dort sind es nur wenige Schritte bis zur Festmeile zwischen Exezier-, Schloß- und Münzplatz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 12:30 Uhr.

11:37 Uhr ++ Ferienveranstaltung "Teddy-Klinik“ in Pirmasens ++ Wie können Kinder in einem Notfall helfen? Und warum müssen sie keine Angst vor einem Besuch beim Arzt haben? Diese Fragen beantwortet das Krankenhaus in Pirmasens in zwei Veranstaltungen für Kindergarten- und Grundschulkinder. In der so genannten Teddy-Klinik geht es heute darum, den Kindern spielerisch mit Hilfe ihrer Stofftiere die Angst vor einem Arztbesuch zu nehmen. Am 6. August lernen die Kinder, was sie in einem Notfall tun können - wie zum Beispiel die 112 zu wählen oder einen Verletzten in eine stabile Seitenlage zu bringen. Beide Veranstaltungen finden im Mitmach-Museum Dynamikum statt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 11:30 Uhr.

9:59 Uhr ++ Gespräch zur Zukunft der Pfälzischen Weinkönigin ++ In der Diskussion um das Amt der Pfälzischen Weinkönigin lädt die Pfalzwein-Werbung heute in Neustadt zu einem gemeinsamen Gesprächstermin mit Winzern, Vorstandsmitgliedern und Politikern. Hintergrund sind nach Angaben des Pfalzwein-Sprechers die unterschiedlichen Reaktionen auf die Pfalzwein-Entscheidung, statt einer Weinkönigin zukünftig eine Weinbotschafterin oder einen Weinbotschafter zu wählen. Allen Interessierten werde heute Abend der Weg der Entscheidungsfindung aufgezeigt und es gebe Zeit für Gespräche, so der Pfalzwein-Sprecher. Bei der Entscheidung der Mitgliederversammlung zum Thema hätten drei Vorstandsmitglieder keine Zeit gehabt, teilzunehmen, nämlich die Landräte der Kreise Südliche Weinstraße und Bad Dürkheim sowie der Neustadter Oberbürgermeister. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 9:30 Uhr.

9:09 Uhr ++ Beerdigung von FCK-Zeugwart ++ Nachdem er bei einem Unfall im Trainingslager ums Leben gekommen ist, wird der Zeugwart des 1. FC Kaiserslautern heute beerdigt. In der Zeit nach dem Unfall hat der FCK nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. FCK-Trainer Anfang hofft, dass der Klub nach der Beerdigung mit der Tragödie abschließen kann. Tatsächlich hat der FCK inzwischen wieder öffentliche Trainings terminiert. Morgen soll ab 11.00 Uhr am Nachwuchs-Leistungszentrum in Mehlingen öffentlich trainiert werden. Kommenden Sonntag steht dann das erste Zweitliga-Spiel gegen Ulm an. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 8:30 Uhr.

8:19 Uhr ++ Pirmasens geht mit Giftködern gegen Ratten vor ++ Mit den steigenden Temperaturen steigen auch Meldungen über Rattensichtungen in Pirmasens. Die Stadt hat nach eigenen Angaben bereits seit dem Frühjahr Giftköder ausgelegt, um das Problem in den Griff zu bekommen. Jetzt im Sommer werden im Durchschnitt mehr als einmal in der Woche Ratten in Pirmasens gemeldet. Die meisten Menschen melden die Nagetiere, nachdem sie sie in der Innenstadt gesehen haben, sagte ein Sprecher der Stadt. Aber auch aus den südlichen Bezirken der Stadt, zum Beispiel aus Ruhbank oder Erlenbrunn, gingen Meldungen ein. Seit dem Frühjahr versucht die Stadt die Rattenplage zu bekämpfen und hat dafür Giftköder ausgelegt – in der Innenstadt und in der Kanalisation. Bisher zeigt das wenig Wirkung. Nach Angaben des Ordnungsamtes sind dafür auch die Menschen in Pirmasens verantwortlich, die noch zu viele Essensabfälle achtlos wegwerfen. Das ziehe die Ratten an. Deshalb appelliert die Stadt an die Menschen, Essensreste in die dafür vorgesehenen Mülleimer zu entsorgen. Pirmasens Zu viele Essensreste Immer mehr Ratten in Pirmasens: Köder helfen nicht In Pirmasens breiten sich die Ratten im Sommer weiter aus. Die Giftköder der Stadt haben bislang nicht geholfen. Auch in anderen Städten der Westpfalz werden Ratten gemeldet. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 7:30 Uhr.

7:24 Uhr ++ Ermittlungen nach Brand bei BASF ++ Nach dem Brand auf dem Werksgelände der BASF laufen jetzt die Ermittlungen nach der Ursache. Sowohl die Kriminalpolizei als auch die Gewerbeaufsicht wollen wissen, wie es zu der Explosion und dem anschließenden Brand im Werksteil Süd kam. Zumindest der Brandauslöser steht nach Angaben der BASF schon fest: Ein organisches Lösungsmittel sei ausgelaufen. Bei dem Feuer gestern sind laut Polizei 18 Menschen leicht verletzt worden, darunter sieben Feuerwehrleute. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde, eine Gefahr für die Bevölkerung habe es nicht gegeben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.07.2024 um 6:30 Uhr.

18:18 Uhr ++ Reisepass beantragen: Hier im Westen der Pfalz dauert es länger als üblich ++ Der Sommerurlaub in ein weit entferntes Land könnte sich für manche Pfälzer schwieriger gestalten als sonst. Grund sind lange Wartezeiten für Reisepässe bei den Verwaltungen in der Westpfalz. In Kaiserslautern zum Beispiel müssen Bürger derzeit eine Wartezeit von bis zu neun Wochen einplanen - normalerweise dauert die Lieferung in der Regel zwei bis drei Wochen. Auch in Pirmasens kommt es aktuell laut Stadt zu erheblichen Verzögerungen. Auch hier dauert es bis zu neun Wochen, bis man seinen Reisepass bekommt. Grund ist laut der Bundesdruckerei in Berlin die stark gestiegene Nachfrage nach Reisepässen. Die Bestellungen würden demnach die Kapazitäten übertreffen. Es besteht aber die Möglichkeit einen Express-Reisepass gegen eine Extragebühr zu beantragen. In Ausnahmefällen kann auch ein vorläufiger Reisepass ausgestellt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.07.2024 um 17:30 Uhr.

14:42 Uhr ++ Zweijähriger büxt in Kaiserslautern aus ++ Man wacht morgens auf und stellt fest: Das eigene Kind ist nicht mehr da. Dieser Alptraum ist am Wochenende einem Vater in Kaiserslautern passiert. Am Ende ist das Ganze aber gut ausgegangen. Die ganze Geschichte: Der Vater eines zweijährigen Jungen hat am Samstagmorgen noch geschlafen, als sein Sohn es irgendwie geschafft hat, aus der Wohnung auszubüxen. Dem Leiter eines Supermarkts ist der Kleine dann aufgefallen, weil er gegen 5 Uhr morgens allein und nur in einer Windel unterwegs war. Eine Polizeistreife hat den Jungen aufgesammelt und ist mit ihm zur Wache gefahren. In der Nähe des Supermarktes ist dann nach den Eltern gesucht worden und dabei hat sich der Vater bemerkbar gemacht. Papa und Sohn sind wieder zusammengebracht worden und beiden geht es - bis auf den Schrecken - gut. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.07.2024 um 14:30 Uhr.

13:29 Uhr ++ FCK-Kapitän Ritter: "Es ist eine sehr große Ehre" ++ Marlon Ritter ist als Nachfolger von Jean Zimmer neuer Kapitän des FCK. Im Interview mit SWR Sport spricht er über sein neues Amt und die anstehende Saison.

12:45 Uhr ++ Wetter: Es bleibt warm im Westen der Pfalz - Mittwoch Gewitter möglich ++ Wir sind mitten in den Sommerferien und überall scheint die Sonne! Allerhöchstens bilden sich kleine Quellwolken - meist ist der Himmel komplett wolkenlos. Am späten Nachmittag erreichen wir Spitzenwerte von 26 Grad in Rodalben bis 30 Grad in Etschberg. Dazu weht schwacher, manchmal leicht böiger Ostwind. In der nächsten Nacht kühlt es unter sternklarem Himmel auf 17 bis 12 Grad ab. Die weiteren Aussichten: Morgen wieder sonnig, dazu heiß mit maximal 30 bis 34 Grad. Am Mittwoch schwülheiß; aus Südwesten allmählich wolkiger, dann erste kräftige Gewitter. Das Wetter im SWR Sendegebiet

11:03 Uhr ++ Deutsche Handballer gewinnen mit Lautrer David Späth ++ Bei den Olympischen Spielen in Paris haben die deutschen Handballer ihr zweites Spiel gewonnen. Mit dabei ist auch Torwart David Späth aus Kaiserslautern. Für den 22-Jährigen sind es die ersten Olympischen Spiele. Deutschland schlug Japan mit 37:26. Schon am Samstag hat das deutsche Team bereits sein erstes Spiel gegen Schweden mit 30:27 gewonnen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 29.07.2024 um 11:30 Uhr.