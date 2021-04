Eine Erzählung exklusiv für die ARD Kulturprogramme

(Produktion: Radio Bremen 2020)

Sasha Marianna Salzmann ard-foto s1 Suhrkamp Verlag / Esra Rotthoff

1990 - das Jahr, in dem der Horizont plötzlich ganz weit wird. Eine junge Frau kommt aus der Ukraine nach Moskau und erlebt die Perestroika: Sie sieht "die Hauptstadt" in Aufruhr, sie steht in der Schlange zum ersten McDonald's des Ostens, die Grenzen sind offen - sie könnte reisen! Und sie begreift: Von jetzt an wird sie nicht länger Sowjetbürgerin sein, sondern für immer Ukrainerin.

Sasha Marianna Salzmann ist unter anderem Hausautorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. 2017 erschien bei Suhrkamp ihr erster Roman, "Außer sich", der für den Deutschen Buchpreis nominiert war.

Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autor*innen gebeten, eine Erzählung zum Thema "Reisen" für das ARD Radiofestival zu schreiben.