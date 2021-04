per Mail teilen

Eine Erzählung für die ARD Kulturprogramme

(Produktion: RBB 2020)

Ein „Ausbruch“ nach Schweden Ende April, in der Hoch-Corona-Zeit. Kann das klappen? Oder endet die Familienzusammenführung womöglich schon an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern?

Nachrichten über Checkpoints und von vereitelten „Grenzdurchbrüchen“ wecken im Autor unweigerlich Erinnerungen. Die Pandemie stellt alle halbwegs vertrauten Erfahrungen und Denkgewohnheiten in Frage, aber das wiederum ist für einen Ostdeutschen kein unbekanntes Gefühl. In Sachen Chaos- und Katastrophenkompetenz ist er geschult. Und so schmiert der Autor fünf Doppelstullen und macht sich auf die Reise.

Die Kulturprogramme der ARD haben 40 Autor*innen gebeten, eine Erzählung zum Thema „Reisen“ für das ARD Radiofestival zu schreiben.